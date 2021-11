Arstide liit: pandeemia tõi tervishoiu tugevused ja nõrkused nähtavale

Liit märkis, et pandeemia õppetunde tuleb kasutada meditsiinisüsteemi parandamiseks, et sellest võidaksid patsiendid ja saaks olla valmis ka tulevasteks kriisideks.

Arstide sõnul muutus tervishoiutöötajate ülekoormus kriisi ajal ülikoormuseks. Liit sõnas, et riigijuhid peavad leidma võimalused ja motivaatorid vaktsineerituse suurendamiseks.

Liit tõdes, et lahendamist vajab nii õdede kui ka arstide puudus. "Kolmandik arstidest on üle 60-aastased. Esmatasandil ei ole oma perearsti 50 nimistul, kuhu kuulub ligi 60 000 patsienti. Haiglatöö on ilma kriisidetagi piiramatu intensiivsusega, sest patsientide arv arsti kohta pole määratud. Arvestades ületunde ja lisatööd teeb üks arst ära keskmiselt 1,5 arsti töö. Hädavajalik on kehtestada koormusnormid, et kaitsta tervishoiutöötajaid läbipõlemise ja patsiente väsimusest tingitud eksimuste eest. Kui tavaolukorras töötaksid arstid ja õed normaalse koormusega, poleks raske kriisi ajal ajutiselt rohkem töötada," selgitas liit.

Liit märkis, et tervishoiutöötajaid kiiresti juurde ei saa, sest eriarsti väljaõpe kestab üle kümne aasta ning juba praegu ei kata õppivate arstitudengite arv arstide vajadust lähemal 10-15 aastal.

"Osa ülesandeid peaks arstide asemel täitma mittemeditsiinilise ettevalmistusega assistendid ja tööd lihtsustaks nutikad e-lahendused. Kui meie töökorraldus ja palgatingimused läheneksid Põhjamaade tasemele pikemate sammudega, siis saaks sinna suundunud meditsiinitalente koju tagasi kutsuda," pakkus liit lahendusi.

"Arstide, haiglate, eri piirkondade ja naaberriikide koostöö on aidanud pandeemia ajal raskustega toime tulla. See peaks jäämagi tervisevaldkonna heaks tavaks, kuid lisaks on vaja tervishoiu riigipoolset pädevat ja sihikindlat juhtimist ning tervikpildist lähtuvat arendamist. Arstkond leiab, et meie patsiendid väärivad parima korralduse ja rahastusega arstiabi."