Eesti tõstab uue viirusetüve hirmus oma testimisvõimekust

Holland teatas pühapäeval, et Lõuna-Aafrika Vabariigist saabunud 61 reisijast vähemalt 13 on avastatud koroonaviiruse omikroni tüvi. Varem on teatanud leidudest ka Belgia, Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia. Euroopa Komisjon on soovitanud ajutiselt piirata reisimist seitsmesse Lõuna-Aafrika piirkonna riiki.

"Eestil selliseid lende ju ei ole, nii et peatada meil midagi vaja ei ole, aga mis on meie strateegia, on see, et lennujaam koos PPA ja terviseametiga tõstab oma testimisvõimekust, et olla valmis juhuks, kui seda peaks vaja minema," kommenteeris majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti koroonaolukord on samal ajal paranenud kollase tsooni näitajateni. Peaminister Kaja Kallas ütles paar päeva tagasi, et kollase taseme puhul saab leevendada üritustele kehtivat kella 23 lõpuaja piirangut. Ent kas uue tüve ilmnemisel on piirangute leevendamine veel päevakorral?

"Eks me arutame selle läbi. Loomulikult tuleb omikroni tulekul enda jaoks selgeks teha, mida see täpselt kaasa võib tuua ja mis on riskistsenaariumid. Hetkel on Eesti liikumas langustrendis, me kõik teeme tööd selle nimel, et langustrend säiliks. Samas, nähes Euroopa tõusunurka, teeb see loomulikult ettevaatlikuks," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Viroloog Andres Meritsa sõnul on teadmised omikroni omaduste kohta veel pea olematud, teada on vaid, et selle valkudes on ebatavaliselt palju mutatsioone.



"Lõuna-Aafrikas on ta kiiresti levinud, aga seal on väga raske öelda, kas ta levib konkurentsieelise tõttu või lihtsalt sellepärast, et seal on nakkusfoon äärmiselt madal, sest paar nädalat tagasi seal viirusjuhtumeid praktiliselt ei olnud," ütles Merits.

Samuti pole teada, kui hästi kaitseb omikroni vastu vaktsiin või läbipõdemine. Tõenäosus, et uue tüvega viirus jõuab Eestisse, on väga suur. Küsimus on, kas see hakkab Eestis ka levima. Terviseamet soovitab kõikidel inimestel riiki saabumisel ennast koroona suhtes PCR-testida, Eesti elanikele on test tasuta. Kas tasuta testimist võiks võimaldada ka välismaalastele?

"Ma arvan, et selle uue tüve valguses valitsus kindlasti arutab, me oleme ka täna olnud telefoniühenduses ja arutanud teemat. Pigem on nii, et eks me uuel nädalal kuulame ära ka teadusnõukoja ettepanekud ja selle pealt hakkame tegema oma järgmiseid samme," ütles Taavi Aas.



Andres Merits leiab, et välismaalaste tasuta testimine halba ei teeks.

"Selle viiruse juures üks omadus on see, et tegelikult PCR-test näitab ära, kas tegemist võib olla omikroni tüvega või mitte. Selleks ei ole vaja ilmtingimata proovi sekveneerida, kahtlased juhud tulevad välja otsekohe," ütles Merits.

Lisaks tavapärastele koroonavastastele meetoditele rõhutabki Merits enda kaitsmisel testimise olulisust.

"Eriti kahtlastel juhtudel ja Eestisse tagasi tulles, sest väga selgelt viirus on levinud laiemalt kui ainult Lõuna-Aafrikas. Belgiasse toodi juhtum minu teada Egiptusest või Türgist ja tõenäoliselt on teda varsti võimalik leida üsna erinevates kohtades. Mitte tõenäoliselt, vaid peaaegu kindlasti," ütles Merits.