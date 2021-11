Iisraeli ekspert: vaktsineeritud ei jää omikroni tõttu tõsiselt haigeks

"Esialgsed teated on julgustavad. Kui see nii jätkub, siis võib omikronvariant olla delta variandiga võrreldes leebem. Paradoksaalselt, kui see uus variant võimust võtab, siis toob see kaasa madalama nakatumise määra ja seda on globaalselt lihtsam hallata," ütles Hadassahi ülikooli haigla koroonaviiruse osakonna juhataja Dror Mevorach.

"Praegu on veel vara öelda, kuid kõik mis tundub halb, pole tegelikult halb. Oluline on koguda informatsiooni, mitte spekuleerida," lisas Mevorach.

Omikron on seadnud kahtluse alla üleilmsed jõupingutused võitluses koroonapandeemiaga seoses kartustega, et see uus tüvi on äärmiselt nakkav. Mitmed riigid on taaskehtestanud meetmed, kuigi loodeti, et need on jäänud juba minevikku.

Iisraeli tervishoiusüsteemi juht Sharon Alroy-Preis hoiatas pühapäeval, et koroonaviiruse omikronvariandiga nakatumise võimalus on väga suur, kuid rõhutas, et vaktsineeritud inimesed jäävad uue variandi tõttu vaid kergelt haigeks.

"See uus variant levib väga kiiresti," ütles Alroy-Preis

Lõuna-Aafrika meditsiiniliidu (SAMA) andmetel ilmnesid omikronvariandiga nakatunud inimestel vaid kerged sümptomid. "Seni tuvastatud juhtumid pole tõsised," ütles SAMA juht Angelique Coetzee.

Coetzee sõnul on uue variandi uurimine siiski alles algusjärgus. Esialgsete andmete kohaselt levib variant rohkem nooremate inimeste hulgas. Omikronvariandiga nakatunud kogesid peamiselt väsimust ja kehavalusid.

Iisraeli tervishoiuministri Nitzan Horowitzi sõnul on Iisrael uue variandi saabumiseks juba valmis.

"Tänu ettevalmistustele leidsime selle variandi kiiresti üles. See on kontrolli all ja paanikaks pole põhjust," ütles Horowitz