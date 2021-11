Kolmapäevast peavad piiriületaja ankeedi täitma kõik Eestisse saabujad

Ankeedi saab täita terviseameti iseteeninduse keskkonnas ning see on vaja täita kuni kolme päeva jooksul enne Eestisse saabumist. Ankeedis tuleb märkida nii reisi jooksul läbitud riigid kui ka riik, kust saabutakse. Ankeet tuleb täita elektrooniliselt, kuid äärmise vajaduse korral võib selle esitada paberil.

Korraldus kehtib 16. detsembrini ja antakse tähtajaliselt, sest koroonaviiruse omikroni tüve omadused ning mõju Eesti territooriumil ei ole veel teada.

Terviseamet lisas, et järgneva kahe nädala jooksul peaks uue viirusevariandi kohta saabuma detailsem info ning vajadusel korrigeerib amet korralduse kehtivuse tähtaega.

Seni kehtinud korralduse kohaselt tuli piiriületaja ankeet täita üksnes Euroopa Liidu välistest riikidest või n-ö punastest Schengeni riikidest saabujatel, kellele rakendub eneseisolatsiooni kohustus.

Ankeediga kogutud andmeid säilitatakse seire ja järelevalve eesmärgil kümme päeva, mille jooksul on info kättesaadav järelevalve tegemiseks. Terviseamet saab andmete abil välja selgitada, millistest teistest riikidest on koroonaviirus või selle konkreetne tüvi Eestisse jõudnud ning kuidas see Eesti territooriumil levib. Pärast tähtaja möödumist andmed arhiveeritakse ja need on veel 20 päeva jooksul kättesaadavad terviseameti epidemioloogidele ja töötajatele.