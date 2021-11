50 Eesti kaitseväelast siirdub Poola piiritõket paigaldama

Tapa linnakus toimub viimaseid päevi 50 kaitseväelase ettevalmistus Poola mineku eel. Nende ülesanne on traattõkete parandus ja paigaldamine 40 kilomeetri pikkuses Poola-Valgevene piirilõigus Lublini vojevoodkonnas.

"See on konkreetselt meie vastutusala. Seal on alates juulist, kui hakkas see kriis pihta, Poola poolt rajatud tõkked. Meie eesmärk on minna ja kohendada neid tõkkeid ja tõketes olevad augud tuleb ära täita," kirjeldas ülesannet Scoutspataljoni pioneerirühma ülem nooremleitnant Rauno Pettai.

Nädal aega on kestnud Poolas Eesti kaitseväelaste majutuse ja tegutsemise ettevalmistus. Luurekompanii droonimeeskond ja välimeedia meeskond võivad aga tegutseda ka väljaspool eestlaste vastutusala.

"Meie toetame Poola relvajõudusid vastavalt püstitatud operatsioonialale. Pioneeridel on esmased ilmingud, et nad võivad tegutseda selles alas, aga kindlasti ei ole see piirang teistele Eesti võimetele, mis siia saadetakse. See 40 kilomeetrit ei saa olla kindlasti õige kogu kontingendi tegutsemisele," ütles Eesti kontingendi ülem Poolas kolonelleitnant Mikk Pukk.

50 sõdurist 18 on reservväelased. Nemad tulevad jõuluks koju, tegevväelased jäävad Poola 1. jaanuarini.

Luurekompanii reservväelane Kristofer Pai peab detsembri alguses tegema interneti kaudu ära Tartu Ülikooli maksunduse eksami, mida ei saanud kordusõppuste ajaks edasi lükata.

"Panen 4G tööle, teen telefoniga endale väikese hotspoti - wifi ala -, ühendan läpaka sellega ära ja teen eksamit," kirjeldas Pai.

Aga kes siis samal ajal traati veab?

"Teised mehed," vastas Pai.