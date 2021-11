Pfizer juba kohandab oma vaktsiini omikroni tüvele sobivaks

USA ravimitootja Pfizeri tegevjuht Albert Bourla ütles esmaspäeval, et ettevõte on juba alustanud tööd oma vaktsiiniversiooni kallal, mis on suunatud spetsiaalselt omikroni tüve vastu. Ka Venemaa teatas, et kohandab oma Sputnik V vaktsiini uuele tüvele vastavaks.

Bourla ütles telekanalile CNBC, et ettevõte alustas reedel praeguse vaktsiini testimist uue viirusevariandi vastu.

"Ma ei usu, et tulemuseks on see, et vaktsiin ei osutu selle vastu tõhusaks," sõnas Bourla.

"Kuid testimine võib näidata, et olemasolevad vaktsiinisüstid kaitsevad uue tüve vastu vähem, mis tähendab, et peame looma uue kohanduse," ütles Bourla.

Bourla võrdles olukorda selle aasta alguse stsenaariumiga, kui Pfizer ja nende Saksamaa partner BioNTech töötasid välja uue vaktsiinivariandi 95 päeva jooksul, kui tekkis mure, et eelmine ei tööta deltatüve vastu, kuigi seda versiooni lõpuks ei kasutatudki.

Ka Venemaa teatas esmaspäeval, et nende vaktsiin Sputnik V on koroonaviiruse omikroni tüve vastu tõhus, kuid nemadki töötavad välja vastavat kohandust.

Vaktsiini väljatöötamist Gamaleja-nimelises epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimisinstituudis toetanud Venemaa Otseinvesteeringute Fond (RDIF) teatas, et keskus on juba alustanud Sputnik V vaktsiini uue versiooni väljatöötamist, mis on kohandatud omikroni tüvele.

"Vaktsiini uus versioon saab masstootmiseks valmis 45 päeva pärast," seisis fondi avalduses.

Seni on Sputnik V saanud heakskiidu 70 riigis, kus elab kokku üle nelja miljardi inimese.