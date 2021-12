FT: suured vaktsiinitootjad on omikroni ohu suhtes eriarvamusel

Oxfordi ülikool ja BioNTech väidavad, et olemasolevad vaktsiinid on tõhusad ka koroonaviiruse omikronvariandi vastu. Ravimifirma Moderna juht leiab aga, et olemasolevad vaktsiinid on omikroni vastu vähem tõhusad.

"Ma arvan, et vaktsiini efektiivsus pole samal tasemele, mis meil oli delta variandiga. Ma arvan, et peame veel rohkem andmeid ootama, kuid kõik teadlased kellega olen rääkinud, väidavad, et see olukord pole hea," ütles Moderna juht Stephane Bancel ajalehele Financial Times.

BioNTechi juht Ugur Sahin oli teisipäeval positiivsemalt meelestatud.

"Usume, et täielikult vaktsineeritud inimestel on endiselt kõrge kaitse omikroni põhjustatud raske haiguse vastu. Eeldame, et lisasüstid suurendavad kaitset veelgi," ütles Sahin.

Oxfordi ülikool teatas, et hetkel puuduvad tõendid, et olemasolevad vaktsiinid ei paku kaitset omikroni vastu. Oxford teeb koostööd ravimifirma AstraZenecaga.

"Hoolimata uute variantide ilmumisest viimase aasta jooksul, pakuvad vaktsiinid jätkuvalt väga suurt kaitset raskete haiguste vastu. Siiani pole tõendeid, et omikron on selles osas teistsugune," teatas Oxford.

"Olemas on vajalikud teadmised, et välja arendada uuendatud koroonavaktsiin, kui see peaks olema vajalik," lisas Oxford.

Teisipäeval kutsus Joe Bideni administratsioon inimesi üles tegema lisasüste.

"Me teame, et vaktsineerimine aitab kaitsta inimesi koroonaviiruse eest. Me eeldame, et see kaitse töötab osaliselt ka omikronvariandi vastu," ütles USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) juht Rochelle Walensky.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) teadlase Soumya Swaminathani sõnul puuduvad omikronvariandi vastase vaktsiini efektiivsuse kohta veel usaldusväärsed andmed.

"Usume, et on ennatlik teha järeldusi omikroni vastaste vaktsiinide tõhususe kohta. See võtab paar nädalat aega," ütles Swaminathan.