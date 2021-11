Video: Soomere, Arjakas, Veidemann, Merivoo-Parro omariiklusest

Konverentsi avasõnad ütles riigikogu esimees Jüri Ratas. Ettekannetega esinesid Teaduste Akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere, Tallinna Linnaarhiivi juhataja, ajaloolane Küllo Arjakas, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann ning Eesti Rahvusringhäälingu teadustoimetaja Maarja Merivoo-Parro.

Riigikogu juhatus, Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts kutsuvad üles tähistama 30. novembril omariikluse põlistumise tänupäeva ja heiskama selle puhul riigilipud.

"30. november on Eesti Vabariigi omariikluse põlistumise tänupäev, sest just nüüd on meie riigi vabadusepõlv ühe päeva võrra pikem kui vangipõlv," ütles Ratas. "See tähendab, et iseseisva riigina oldud päevi on 104 aasta jooksul olnud rohkem kui okupeerituna oldud päevi."