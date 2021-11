Fotod ja video: sadakond inimest kogunes MEM Cafe ette protestima

ERR-i reporter Madis Hindre ütles, et kohviku ühele omanikule Elvis Brauerile on toetust avaldama kogunenud sadakond inimest.

Ta lisas, et kohal on ka viis kuni kuus politseisõidukit ja hulk politseinikke. Kohale pidi tulema ka päästeauto, sest meeleavaldajad olid süüdanud ühe tünni.

Kohapeal pakutakse inimestele teed ja saiakesi.

Hindre rääkis, et mõned inimesed sõimavad aeg-ajalt politseinikke. Mõned inimesed skandeerisid: "et diktatuur lõppeks".

Terviseamet tegi teisipäeval OÜ-le MEM Kohvikud ettekirjutuse Vana-Kalamaja tänaval asuva toitlustuskoha sulgemiseks, sest ettevõte eiras korduvalt valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid.

Põhja prefekt Joosep Kaasik ütles ETV saates "Ringvaade", et kohviku juurde kogunenud inimestel on õigus meelt avaldada ja politsei vaatab kohapeal, et kord oleks tagatud.

Kuigi politsei läks juba päeval kohale suurte jõududega, läks Kaasiku sõnul kohviku sulgemine sujuvalt. "Kokkuvõttes läks hästi, paarikümne minutiga olid toimingud tehtud ja sellega oli kohviku sulgemise otsus üle antud. Nüüd selles kohvikus mõnda aega majandustegevust teha ei tohi," lausus Kaasik.

"Me alati hindame olukorda ja kuna me olime varasemalt korduvalt teostanud kontrolle sinnasamasse kohta ja oli selge, et selle koha eestvedaja ega ka sealne klientuur ei ole väga koostööaltid, siis tuli meil ka valmis olla selleks, et võib-olla see kohviku sulgemine ei lähe väga libedalt," põhjendas Kaasik suurte politseijõudude kasutamist.