Tartu spordiklubi kohtuvaidlus koroonameetmete üle lõppes lahenduseta

"Kohus märkis, et praeguseks ajaks on asjaolud kujunenud selliseks, et kaebaja enda tegevuse tagajärjel ning lisaks ka Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 kehtetuks tunnistamise tõttu on käesolev vaidlus muutunud ainetuks," ütles halduskohtu pressiesindaja Annett Kreitsman.

"Tartu Halduskohtu 15. septembri 2022. aasta määrus oli korraldava iseloomuga menetluslik määrus, mitte lõpplahend," lisas ta. Määruses olevat kohus kaebajale selgitanud menetlusse võetud nõuete läbivaatamisega seotud asjaolusid ja menetluse jätkamise eelduseid, kuid kuna kaebaja ei soovinud jätkata ja nõustus menetluse lõpetamisega, siis lõpetas kohus esmaspäeval, 26. septembril tehtud määrusega haldusasja menetluse.

"Menetluse lõpetamise tõttu ei võtnud kohus sisulist seisukohta selles, kas algselt vaidlustatud ettekirjutus ja sunniraha rakendamine oli materiaalselt õiguspärane või mitte," märkis Kreitsman.

Kohtu esindaja selgituste kohaselt vaidlustas küll Corsagym politsei- ja piirivalveameti ettekirjutused, mis põhinesid valitsuse korraldustel, aga kuna spordiklubi samas astus ka samme ettekirjutuste täitmiseks ning koroonapandeemia ajal välja antud valitsuse korraldused on praeguseks kaotanud kehtivuse, langes ära vajadus temalt sunniraha nõuda: "Kuna ettekirjutus on praeguseks kehtivuse kaotanud ja kaebaja sellega seatud kohustused tegelikult täitnud, siis ei ole ka alust sunniraha sissenõudmiseks."

"Seega ei ole õige näiteks portaali Objektiiv toimetaja tõlgendus [Corsagymi juhi Gert Goršanovi] Facebooki [postituse] põhjal, et spordiklubi sai kohtust õiguse ning nende kaebus rahuldati," tõdes kohtu esindaja.

Sparta ja MEM KOHVIKUD vaidlevad edasi

Küll aga jätkuvad Tallinnas koroonapandeemia ajal laiemat tähelepanu pälvinud kohtuvaidlused spordiklubiga Sparta ja osaühinguga MEM KOHVIKUD.

Tallinna halduskohus jättis oma 28. veebruari 2022 otsusega rahuldamata spordiselts Sparta kaebuse talle terviseameti korralduse ja ettekirjutuse tühistamiseks ning tasutud sunniraha tagastamiseks ja samuti valitsuse mitme korralduse osaliseks tühistamiseks, edastas Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

"Tänaseks on kaebaja esitanud apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule. Kohus on selle menetlusse võtnud, andis terviseametile ja Vabariigi Valitsusele tähtajad seisukohtade esitamiseks ning hetkel ei ole järgnevaid tähtaegu veel määratud," ütles Vilu ERR-ile.

OÜ MEM Kohvikud kaebusi on kohtus kaks, neist ühes on menetlus peatatud kuni riigikohtu menetluses oleva põhiseaduslikkuse järelevalve asjas tehtud otsuse jõustumiseni, ütles Vilu.

MEM KOHVIKUD taotleb valitsuse kahe korralduse õigusvastasuse tuvastamist, millega keelati klientidel toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal viibimine ja liikumine, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks.

Teine MEM KOHVIKUTE kaebus puudutab terviseameti ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) tegevust, ütles Vilu. "Selles asjas on halduskohus kaebuse menetlusse võtnud ning andnud tähtajad terviseametile ja PPA-le seisukohtade esitamiseks. Hetkel ei ole veel täiendavaid tähtaegu määratud," lisas kohtu esindaja.