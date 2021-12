Poolamets: Kallase valitsusel on kombeks peaga vastu seina joosta

Poolamets kommenteeris saates, miks EKRE toetab MEM Cafe omaniku võitlust koroonapiirangute vastu.

"Ta pole esimene ettevõtja, kes keeldus valitsuse korralduste sellisest täitmisest, aga antud juhul on ta muutunud justkui piksevardaks väga olulistele teemadele, mis kõnetavad väga paljusid inimesi. Kui ta on küllaltki intelligentse meeleavalduse püsti pannud, nõus maksma 10 000 eurot trahvi oma meelsuse avaldamise eest, siis ma ei ütleks, et ta rumalalt käitub, vaid avaldab meelt kalli raha eest ja üsna julgelt," rääkis Poolamets.

Tema hinnangul peegeldab MEM Cafe juures olnud meeleavaldus valitsusele, et selle koroonapoliitikaga on midagi valesti läinud. Poolamets tuletas meelde, et EKRE esitas juba septembris kohtusse kaebuse, et koroonapass pole õiglane ning suurem osa piiranguid tuleks ära lõpetada. "Teemad on lihtsalt teisel moel päevakorda tõusnud," lisas ta.

"Asja tuum peitub selles, et vaitsuse koroonapoliitika on lappama läinud ja inimesed avaldavad protesti eri moel. Kes on meeleavaldusel, kes kirjutab kriitilisi kirju õiguskantslerile, EKRE kasutas omalt poolt meetodit valitsuse korralduste vaidlustamiseks, nagu parlamendiparteile kohane. Aga mõni ettevõtja ütleb, et mul on kõrini ja ta on valmis 10 000 eurot oma veendumuste kaitseks maksma," selgitas Poolamets.

Tema sõnul kaitseb EKRE vabadust. "Me peame seda põhiõiguste kaitseks, sest üle 30 aasta on põhiõigused kõige suurema riive, kõige suurema ründe all. Me saame aru olustikust, aga nagu öeldud, see peab olema proportsionaalne ja vastavuses tegeliku infoga. EKRE valitsuse ajal oli ka eriolukord, aga siis me teadsime kõigest sellest palju vähem. Olukord peab olema vastavuses teadusliku informatsiooniga ja praegu ta pole mitte üks raas. Valitsus on rappa läinud," rääkis poliitik.

Tema hinnangul ei saa vaktsineerimine olla ainus strateegia kroonaviirusega võitlemiseks. "Sellele ei saa tugineda enam sugugi inimeste põhiõiguste piiramisega. Koroonapass tuleks päeva pealt ära lõpetada, sest see ei vasta tegelikkusele," sõnas ta.

"Siin jõuame proportsionaalsuseni. Põhiõiguste piiramine pole sugugi põhjendatud praegu. See tuleb kiiremas korras ära lõpetada sellisel kujul. Tuleb otsida teisi strateegiaid koroona ravi ja haiglate olukorra parandamiseks."

Poolametsa hinnangul on praeguse valitsuse strateegia sundvaktsineerimine. "Kedagi ei tohi allutada tahte vastaselt meditsiinikatsetustele. Kogu Kallase valitsuse strateegia on peale sundida vaktsineerimist. Sellepärast võeti ära negatiivne test. Sellepärast hirmutatakse inimesi. Sellepärast surutakse peale ammu läbikukkunud strateegia ja praegu rullitakse tuima näoga põhiseadusest üle," rääkis ta.

Poolametsa sõnul peab valitsus muutuvale olukorrale kiiresti reageerima. "Kahe-kolme kuuga võib kõik muutuda. Praegu on olukord, mis augustiga võrreldes, teadmistega, millega valitsus alustas, on radikaalselt muutunud. Info on kõigile kättesaadav, et vaktsineerimine pole levikut peatanud, järelikult tuleb sellele adekvaatselt reageerida," ütles ta.

"Kallase valitsusel on kombeks peaga vastu seina joosta, mitte reageerida muutuvatele oludele. Kriisijuhtimine peab kogu aeg olema nagu sõjaväes, monitoorid kogu aeg seda informatsiooni," ütles Poolamets.

Ta tunnustas Jüri Ratast, kelle hinnangul tuleks arutada negatiivsete testide kasutuselevõtmist.

Samuti hindab Poolamets valitsuse otsust luua vaktsiinikindlustuse süsteem, öeldes, et see on hädavajalik. Küll aga kritiseeris ta seda, et vaktsiinikindlustusega on kavas hüvitada olukorrad, kus vaktsineerimise tagajärjel on tekkinud vähemalt neli kuud kestev raske tervisekahjustus.