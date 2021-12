USA keskpanga juht: kasvanud on püsivalt kõrge inflatsiooni oht

USA keskpanga juht Jerome Powell ütles teisipäeval seadusandjatele kõneledes, et kasvanud on püsivalt kõrge inflatsiooni Ühendriikides ja föderaalreserv kaalub sellega seoses stiimulite kiiremat eemaldamist.

"Püsiva inflatsiooni oht on selgelt tõusnud. Föderaalreserv kasutab kõiki meie tööriistu tagamaks, et see ei kinnistuks" ütles Powell esindajatekojas olukorrast ülevaadet andes.

Keskpank on juba hakanud tagasi tõmbama oma stimuleerivaid meetmeid, mis võeti kasutusele majanduse pandeemiakahjudest taastumise turgutamiseks.

Powell hoiatas juba päev varem senati rahanduskomiteele edastatud ülevaates, et koroonaviiruse omikrontüvi võib aeglustada USA majanduse ja tööturu taastumist ning suurendada ebakindlust inflatsiooni osas.

Powell möönis ühtlasi, et USA inflatsiooni hoogustuvad tegurid mõjutavad seda veel pikalt ka järgmisel aastal.

Senati rahanduskomiteele edastatud kommentaarid näitavad asjatundjate hinnangul, et Powell on üha enam mures tänavuse inflatsioonihüppe pärast.

"Kuigi USA majandus on jätkanud taastumist ja tugevnemist, siis on pandeemia arengud seda venitanud alates juba deltavariandi saabumisest. Nakatumiste hiljutine kasv ja omikronvariandi esilekerkimine kujutavad endast langusriske tööhõivele ja majandustegevusele ning suurendavad inflatsiooni. Suurem mure viiruse pärast võib vähendada inimeste valmisolekut isiklikult töötada, mis aeglustaks edasiminekut tööturul ja süvendaks tarneahela häireid," selgitas Powell.

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval ameeriklastele, et koroonaviiruse vastavastatud omikrontüvi on põhjus muretsemiseks, kuid mitte paanikaks.

"Meil on praegu selle variandi vastu võitlemiseks rohkem tööriistu kui kunagi varem," sõnas Biden ja lisas, et tema meditsiinialase peanõuniku Anthony Fauci hinnangul praeguste vaktsiinide kaitse püsib ja tõhustusdoosid tugevdavad seda veelgi.