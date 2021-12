Sugu muutnud inimese abielu tühistamiseks saab kohtusse pöörduda minister

Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar selgitas vastuskirjas siseministeeriumile, et abielu saab seaduse järgi tühistada vaid siis, kui seda nõuab üks abikaasadest või piisava avaliku huvi korral ka siseminister.

Justiitsministeeriumi hinnangul tuleb abielu kehtetuks tunnistamisel siseministril iga konkreetse juhtumi asjaolude põhjal kaaluda, kas selleks esineb piisav avalik huvi.

Mida piisav avalik huvi tegelikult tähendab, ametnikud täpselt öelda ei oska.

"Igat konkreetset juhtumit tuleb eraldi kaaluda," sõnas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Mari Käbi ERR-ile, "sellele pole võimalik lühikese vastusega vastata."

"Ühiskonnas on viimase viie-kuue aasta jooksul toimunud olulised muudatused, mille tulemusel ei saa enam väita, justkui oleks samasoolise paari abielu vastuolus Eesti avaliku korraga," leidis Saar.

Käbi lisas, et minister ei saa nõuda otsuse langetamist oma suva järgi. "Tegemist on siseministrile seadusest tuleneva kaalutlusõigusega, mille kasutamisel peab minister järgima kaalutlusõigusele seatud nõudeid."

Saare hinnangul on siseministril õigus pöörduda kohtusse, kui üks abikaasadest otsustab sugu muuta, ja nõuda abielu tühistamist. Kohustust tal seda aga teha ei ole.

"Kui abikaasad vastasid abielu sõlmimise hetkel abielu sõlmimise eeldustele, kuid üks neist hiljem sugu muudab, siis ei ole tegemist automaatselt tühise abieluga, vaid on ette nähtud võimalus see abielu kehtetuks tunnistada," selgitas Saar.

Mari Käbi möönis, et temaatikat puudutav probleem Eestis on tegelikult väga väike.

"Eestis on mõned sellised paarid, kelle abielu on ühe abikaasa soomuutmise tagajärjel samasooliseks muutunud, aastate jooksul on selliseid paare olnud alla kümne," ütles Käbi.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga täpsustas, et kuna küsimus kuulub siseministeeriumi pädevusse, peavad just nemad kaaluma, kas ja millal on põhjendatud kohtusse pöördumine.

"Kui abielu on sõlmitud mehe ja naise vahel, kuid hiljem on asjaolud muutunud, siis on see abielu kehtivalt sõlmitud ning tegemist ei saa olla automaatselt tühise abieluga, kuna abieluga kaasnevad ulatuslikud õiguslikud tagajärjed," ütles Laadoga.