Lumekahurid toovad suusarajad ka Põhja-Eestisse

Hiljutised lumesajud on küll Lõuna-Eestisse jätnud paksema lumevaiba kui Põhja-Eestis, kuid sealgi on suusasõprade rõõmuks peagi lootus korraliku lumekattega suusaradadele pääseda. Selleks töötavad ööpäevläbi lumekahurid.

Tallinnast 40-minutilise autosõidu kaugusel Kõrvemaa terviseradadel suusatas neljapäeva lõuna paiku kaks inimest. Kuigi kunstlumekahurid on alles paar päeva töötanud ning korraliku kattega rajad loomisel, leppisid nemad looduslike, veidi kehvemate oludega.

"Tänase ilma kohta olid rajaolud päris head. Sõitsin viis kilomeetrit kaks korda. Osad laskumised on kehvad, aga muidu on täiesti hea," kirjeldas Tõnis "Aktuaalsele kaamerale" rajaolusid.

"Kui tahtmist on, siis on rada piisavalt. Loominguline peab olema. Kõige uuema suusaga ei tasu tulla. Aga juba saab nautida. Ja metsaalune on nii ilus, et see on juba väärt tulemist," ütles Rain.

Algavaks nädalavahetuseks loodab keskus avada Kõrvemaal 650-meetrise kunstlumeringi.

"Sealt edasi jätkame lumetootmist 1,5-kilomeetrisele ringile ja tuubimäele. Sel nädalavahetusel saavad lapsed kindlasti juba kelgutada. Kelgumägi saab kindlasti nädalavahetuseks avatud," ütles Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse peremees Margus Mäll.

Esimesel võimalusel sõidetakse sisse ka pikemad terviserajad.

Pealinlastele lähemal Harku radadel on ka juba suusatajaid nähtud, kuid sealgi on praegu soovitatav kasutada pigem pruugitud suuski.

Nõmme spordikeskuses algas lumetootmine teisipäeval ning tuleval esmaspäeval hakatakse lund radadele laiali vedama. Nõmme spordikeskuse direktori Toomas Klaseni hinnangul võiks suusatajad uuele rajale lubada järgmise nädala teisest poolest.

Suusavarustuse saadavusega on aga ka selle hooaja alguses sama täbar seis kui eelmisel aastal. Tehased ei jõua lihtsalt piisavalt palju sporditarbeid toota.

"Samamoodi on kõik asjad otsas. Hästi palju on öeldud ära asju, mis ei tule, ehk siis defitsiit igalt poolt. Koroona on pannud inimesed järsku liigutama, kõik tahavad minna mäele, kõik tahavad teha. Eelmisel aastal ka. Kõik hinnad on meeletult hüpanud," rääkis Hawaii Expressi mehaanik ja suusainstruktor Jürgen Voolaid.

Seepärast soovitab Voolaid kaaluda ostmise asemel suusavarustuse rentimist.