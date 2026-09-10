Elektrilevi plaanib 2030. aastaks ehitada Saaremaale ringtoiteliini

Põhjust uue ligi 28-kilomeetrise liinilõigu avamist tähistada oli küllaga. See on esimene samm Lääne-Saaremaa 110 kV ringtoiteliini loomiseks. Eelmine, pool sajandit vana 35kV liini asemel on nüüd kõrgemad mastid, aga liinikoridor jäi sama laiaks. Betoonmastid veeti kohale Ukrainast ja terassõrestik mastid Türgist.

"Kõik need uued kõrgepingeliinid, mis me ehitame on sellised, et need saab tulevikus panna 110 kV pingel tööle. See on see tulevik, kuhu me liigume. Siis on meil läbilaskevõimet rohkem ja tegelikult on ka kaod väiksemad," sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Plaanid on aga suuremad ja veel kaks liini tuleb Saaremaal rekonstrueerida 110 kV valmisolekusse, sest alles siis saab ka neljapäeval avatud liini kõrgemate voltidega pingestada.

"Me sooviksime väga, et me 2030. aastaks jõuaksime edasi, et need punased lõigud ei jääks siia pikaks ajaks," ütles Elektrilevi juhatuse liige Ardi Ratassepp.

"Me räägime siin ikkagi suurusjärgust 10 miljonit ja rohkem. Kõige olulisem ongi siin tööstustarbija seisukoht. Suured liitumisvõimsused on need, mis enam ei mahtunud võrku. Nüüd see tänane investeering aitab ja kui see ring on koos ning 110 kV-le üleviidud, siis see aitab veel eriti palju. Siis saab ka uus elektri tootmine võrku tulla, sest täna see on jätkuvalt kohati probleem," sõnas Härm.

Kui elektrilevi tõstab oma liinide rekonstrueerimisega lähiaastatel Saaremaal oluliselt tarbimis- ja tootmisvõimekust, siis kas on jätkuvalt ikkagi vajadus ja põhjendatud Saaremaale oluliselt loodust laastavama täiendava Eleringi 330 kV liini järele?

"Saarlased siiamaani ei mõista, et miks seda on Saaremaale vaja. Seesama 35 kV ja kogu muu võrk annab meile täpselt selle, mida meile vaja on. Aga see 330 kV on ikkagi Eesti riigi küsimus ja siin tulebki lõpuks meie valitsejate käest selge vastus saada, et kui te tahate Saaremaalt 330 kV läbi viia, siis meie ettepanek on, et nii palju maasse kui suudame. Kõik meie looduskaitsealad ja muud piirkonnad peavad jääma sellest puutumata," ütles Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar.