Viinis avaldas koroonapiirangute vastu meelt üle 40 000 inimese

Mõned meeleavaldajad loopisid politseinikke ilutulestikurakettidega ning mitu inimest on kinni peetud.

Lisaks koroonapiirangute vastasele protestile oli politsei sõnul umbes 1500 inimest kogunenud vastumeeleavaldusele.

Valitsuse otsus sulgeda pea kuuks ajaks poed, restoranid ja jõuluturud on tekitanud suurt vastasseisu, nagu ka otsus kohustuslikust vaktsineerimisest alates veebruarist.

Austrias kehtivad alates 22. novembris karmid lukustusmeetmed. Kodust tohib lahkuda vaid kaalukal põhjusel, nagu tööle, hädavajalikke oste sooritama või lähikonda tervisesporti tegema.

Soovitatud on jääda kaugtööle ning õpilastel koju, kui see on võimalik.

Koroonasulu ajal on nakkusnäitajad riigis pisut langenud, kuid ööpäevas teatatakse ikka keskmiselt ligi 10 000 nakatunust.

Austria lukustusmeetmed lõpevad praeguse seisuga 11. detsembril.