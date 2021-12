Teadusnõukoda ei soovita veel piiranguid leevendada

Valitsus arutab teisipäeval koroonapiirangute võimalikku leevendamist. Teadusnõukogu otsustas esmaspäeva õhtul, et praegu kehtivate piirangute leevendamiseks on veel liiga vara, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi nakatumise arvud ja haiglate koormus on vähenenud, siis omikroni tüvega seotud teadmatuse tõttu soovitavad teadlased oodata meelelahutusasutuste kellaaja piirangu muutmisega.

Teadusnõukoja juht, professor Irja Lutsar ütles, et järgmise nädala alguseks peaks omikroni tüve kohta olema juba rohkem andmeid, mille põhjal otsuseid teha. Praegu on vaid teada, et uus tüvi levib teistest kiiremini, ent kui hästi ta põgeneb immuunsuse eest ja kui rasket haigust põhjustab, pole veel teada.

"Kui oleks olnud endine olukord, ainult delta tüvi, siis oleks võinud ka piiranguid leevendama hakata. Aga meil on tulnud uus teadmatus, omikroni tüvi. Tasub oodata, kui meil on rohkem andmeid. Väga raske on otsuseid teha, kui üldse andmeid ei ole. Ainus, mida me teame, on see, et ta on peaaegu kõikidesse Euroopa riikidesse jõudnud, sealhulgas Eestisse," kommenteeris Lutsar.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles eelmisel nädalal, et valitsus kavatseb aastavahetuseks leevendada piirangut, mille järgi meelelahutuses peavad üritused lõppema kell 23.