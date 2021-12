Poolasse jõudnud Eesti üksus alustas piiril tööd

Eesti kaitseväelased alustasid eile traattõkete paigaldamist Poola-Valgevene piiril Lublini vojevoodkonnas. Kaitseväe pioneeriüksus teeb Poolas samasugust tööd nagu hiljuti lõppenud lisaõppekogunemisel Okas eesti piiril. Neid kutsutakse sihtüksus Wisent ehk Sõnn ja nende koosseis on kirju.

"Minu üksuses praegu siin on korralik segu Eesti kaitseväest. Meil on siin Scoutspataljoni tegevväelased, 2. jalaväebrigaadi tegevväelased, 1. jalaväebrigaadi pioneerid, reservväelased ja tegevväelased koos," rääkis Scoutspataljoni pioneerirühma ülem, nooremleitnant Rauno Pettai.

Ratsapatrulli mehed Eestis kordusõppustel kohanud ei ole. Piirijõel on näha ka patrullkaatreid.

Lõik, kus Eesti kaitseväelased tegutsevad, on rahulik, ka migratsioonmirünnaku tipp-punktis siit üle ei pressitud.

Lisaks pioneeridele on töös ka luurekompanii droon.

Järgmisel nädalal läheb Poolasse sihtüksus Wisentit vaatama kaitseminister Kalle Laanet. Siis tuleb juttu ka sellest, kas Wisent'i töö saab läbi uueks aastaks nagu plaanitud või on poolakatel meestele tegevust ka uuel aastal.

"Esimese hooga me ei ole arutanud seda, et see võiks pikem olla, kuid järgmisel nädalal. kui mul on plaan Poola minna, siis kindlasti tuleb see jutuks. Ja juhul kui on meie Poola kolleegidel vaja, siis me kindlasti arutame seda," rääkis Laanet ERR-ile.

Surve Poola piiridel on viimastel nädalatel oluliselt leevenenud.