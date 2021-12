Eesti kaitseväelaste lähetus Poola piirile saab nädala pärast läbi

Aasta lõpus saab läbi Eesti kaitseväelaste lähetus Poola, kus nad on abiks piiri kindlustamisel, täpsemalt lõiketraadi paigaldamisel. Peaaegu 70 kaitseväelast moodustavad Poolas sihtüksuse Wisent ehk euroopa piison.

Suurem töö Poola-Valgevene piiril on lõiketraadi paigaldamine koostöös Poola piirivalve, sõdurite ja päästjatega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Piirijõele tõket tõmmates on eesti sõnnid saanud ka mõõdukalt supelda.

"Tuli ette takistus, oli vaja edasi rajada tõket. Tõmbasime ülikonnad selga, läksime vette ja vedasime traadi läbi vee. Ei ole probleeme, on lahendused," rääkis Scoutspataljoni pioneerirühma reservväelane.

Pioneerirühm, luurekomponent drooniga, välikaamerameeskond ja toetuselement on nüüdseks Poolas olnud kolm nädalat. 25 kilomeetrit traati saab peagi paigaldatud - see on umbes viiendik kogu lõigus paigaldatavast mahust.

"Igapäevaselt on tehtud natuke üle kilomeetri tööd ja praegusel hetkel oleme jõudnud umbes 18 kilomeetri jooneni ja saanud väga kõrge hinnangu Poola relvajõududelt. Lisaks on droonimeeskond teostanud mitmeid vaatluslende ja meie kaamerameeskond on osalenud rohkem kui 30 meediaoperatsioonil," selgitas sihtüksuse Wiscent ülem kolonelleitnant Mikk Pukk.

Droonivideod avalikuks näitamiseks mõeldud pole. Eesti fotograaf ja videooperaator on jäädvustanud luuremasinate üleandmist Poola kaitseministrilt Poola sõduritel. Kaamera ette jäi ka Poola president, kes tänas piiri kindlustamisabi eest Briti ja Eesti sõdureid.

"Eesti kaamerameeskonnad teostavad neile püstitatud ülesandeid, mis tulevad Poola relvajõududelt ja kaitseministeeriumilt. See hõlmab nii pildistamist, filmimist kui ka muud kajastamist," ütles Pukk.

Reedel pidasid Eesti kaitseväelased jõululaupäeva Poola kombe kohaselt tosina erineva suupistega õhtusöögiga. Laupäeva õhtul on menüüs Eesti jõuluroog. Sihtüksus võtab uut aastat vastu juba Eestis.