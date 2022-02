Poola piirile läheb juba kolmas Eesti sõjaväelaste üksus

Reede hommikul rivistus äsja saabunud üksus Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabihoone ees, et Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ja Pärnumaa maleva pealik Tõnu Miil saaksid neile tänusõnu öelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuu aja jooksul tuli meestel Poola-Valgevene piiril lõiketraati paigaldada ja muidki töid teha. Poolas jäädi nendega rahule.

"Kuna tegu oli kaitseliitlastega, siis oskused olid mõnevõrra kõrgemad nagu ikka, sest tegu oli ju inimestega, kes tsiviilis nagunii teevad sarnast tööd paljuski. Kindlasti on meil uhke tunne selle üle, et meie mehed on head olnud," ütles Ühtegi.

"Kohe läheb laupäeval välja ka järgmine rühm, seekord Põhja maakaitseringkonnast. Rühma suurus on sama. Oluline on just Eesti lipu näitamine ja see, et me oleme selles olukorras ühtselt koos poolakatega," selgitas brigaadikindral.

Üksus oli Poolas paar päeva vähem kui kuu aega ja tööd tehti palju.

"Poola kuu oli vägagi õpetlik, vägagi tegus ja Poola kuuga võib vägagi rahule jääda. /.../ Üksuse Wisent 2 peamine töö oli piiritõkke ehitamine. Kõrvaltöödena parandasime vanu teid, mis on kannatada saanud tänu Poola kevadele. Ka vana okastraadi ehk lõiketraadi parandamine," rääkis seersant Tony Jürisaar.

Vabadel päevadel käidi külas lähedalasuvas väeosas.

Pärast laupäeval teele asuvat Wisent 3 läheb kuu hiljem teele veel üks rühm.