Sajad USA õppejõud kritiseerisid matemaatika õpetamise vähendamist koolides

Sajad silmapaistvad õppejõud kirjutasid alla avalikule kirjale, kus kutsusid koole üles loobuma matemaatika õpetamise vähendamisest. Õppejõud väidavad, et matemaatika õpetamise piiramine vähendab maailmas USA laste konkurentsivõimet.

Kokku kirjutas kirjale alla 746 matemaatikaõpetajat ja professorit. Õppejõud leiavad, et lapsed vajavad enne ülikooli astumist kokkupuudet kõrgtasemel matemaatikaga.

Kiri viitab California osariigi algatusele, kus tahetakse põhi- ja keskkoolis piirata matemaatika õpetamist

"Sellised reformid tunduvad pealiskaudselt edukad, et vähendada koolides õpilaste õppetaseme erinevust. Lõpuks piirab see õpilaste õppeedukust kolledžis. Kolledžiõpilased peavad esimestel aastatel aega veetma matemaatika sissejuhatavatel kursustel ja seetõttu võivad nad vajada kooli lõpetamiseks rohkem aega. See võib piirata aga õpilaste tulevast akadeemilist edukust," seisab kirjas.

Hulk USA riigikoole vähendab uusvasakpoolsete aktivistide survel matemaatika õpetamist.

"Kuigi USA koolisüsteemis on vaja palju asju parandada, siis praegused suundumused viivad meid hoopis arengus tagasi," seisab kirjas.