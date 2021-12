Lutsar: tõhustusdoos peaks omikroni tüve vastu hästi aitama

"Oleme lugenud uuringuid ja need on näidatud, et omikroni tüve vastu antikehade neutraliseerimisevõime langeb. Aga samas näitavad teised uuringud, et see kehtis ainult kahe esimese vaktsiinidoosi kohta, aga ei kehti kolmanda doosi korral. Seega tõhustusdoos aitas," rääkis Lutsar neljapäeval "Terevisioonis". "See näitab, et väga tähtis on teha kolmas doos."

Professor ütles, et ei nõustu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitega, et tõhustusdoos pole vajalik, kuid ta leidis, et see on ilmselt tingitud sellest, et kolmandas maailmas ei jätku vaktsiine ning WHO soovib vähendada vaktsiininappust.

Lutsar tõdes ka, et omikroni tüvega nakatunud on LAV-i andmete põhjal põdenud seda suhteliselt kergelt. "LAV küll raporteerib, et neil väga palju inimesi haiglas, aga samal ajal need, kes on haiglas, on seal kas muude põhjustega ja haiglasse toodud kooonahaigetest alla 20 protsendi vajab lisahapnikku. See erineb suuresti varasematest lainetest, kus enamus haigeid vajas lisahapnikku," selgitas ta.

Sama on näidanud esimesed andmed Euroopast, lisas ta. "Aga Euroopasse on haigus sattunud peamiselt reisijate kaudu, aga nemad üldiselt nooremad ja tervemad inimesed ja seetõttu ei tea, kas nende kergem põdemine on tingitud nende tugevamast organismist ja immuunsusest või omikroni tüvest," tõdes Lutsar.