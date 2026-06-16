X!

1. juulist hakkab kolmandate riikide väikesaadetistele kehtima uus tollimaks

Majandus
Eesti Posti sorteerimiskeskus.
Eesti Posti sorteerimiskeskus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks kolm eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab paki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma.

Omniva sorteerimiskeskusesse saabus teisipäeval neli veoautotäit kaupa, ennekõike väikesaadetised Hiinast.

"Umbes kolmandik mahust tuleb väljastpoolt Euroopa Liitu ja valdav enamus sellest on Hiinast, ennekõike Temu, Aliexpress ja Shein. Baltikumi maht on 30–35 miljonit pakki. Praegu on näha teatavat mahtude tõusu, kas see on seotud konkreetselt tollimuudatusega, ei oska öelda," lausus Omniva tegevjuht Martti Kuldma.

Juunis saabuvad pakid veel vanaviisi. 1. juulist rakendub kõigile kolmandatest riikidest saabunud väikesaadetistele, mis jäävad alla 150 euro, tollimaks.

"Ehk kui täna inimene veel kaalub, kas tellida või mitte, kas see kaup jõuab enne 1. juulit või mitte, siis suure tõenäosusega ei jõua," ütles maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa.

Ühe kauba pealt tuleb tasuda tollimaks kolm eurot, ent ühe saadetise tellimisel mitme kauba pealt mitu korda enam.

"See tähendab, et kui minu saadetised on kaks paari sokke, mis on üksseesama kaubaartikkel, siis lisandub sellele saadetisele kolm eurot. Aga kui minu pakis on kolm erinevat kaupa, näiteks sokid, kleit, pluus, siis rakendub see kolm eurot iga saadetise osas," märkis Riimaa.

Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus.

"Umbes 50 kuni 80 protsenti nendest ei vasta toote ohutusnõuetele või rikuvad intellektuaalse omandi nõudeid. Mis selle maksuga tahetakse teha – ühelt poolt mõjutada inimest teadlikumalt läbi mõtlema, kas mul on seda toodet vaja, et vältida impulssoste. Teiseks luua ka võrdsed konkurentsitingimused meie enda ettevõtjatele, kes peavad väga paljudele Euroopa Liidu standarditele vastama, mida ei nõuta kolmandate riikide toodetelt," lausus Riimaa.

Hiljemalt 1. novembril lisandub väikesaadetiste tellimisel kolmandatest riikidest ka tollikäitlustasu.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:49

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:15

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

19:14

Missioonile minev Eesti kaamera võiks kosmosesse jõuda 2028. aastal

19:12

Vene sõjalaev tegi La Manche'i väinas Briti jahi suunas hoiatuslaske

19:08

Kiirnuudlitest alguse saanud salmonelloosipuhang jõudis Eestisse

19:08

Jahe ilm mõjutab jäätisemüüki eelkõige väikeasulates

19:06

1. juulist hakkab kolmandate riikide väikesaadetistele kehtima uus tollimaks

19:05

Infortar avas Halingal Eesti suurima biogaasijaama

19:05

Kaasik: talviste gaasivarude pärast praegu muretsema ei pea

19:03

G7 leppis kokku uutes Moskva-vastastes naftasanktsioonides

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:16

Ukraina süütas õhurünnakuga Moskva suurima naftakäitise Uuendatud

15.06

Californias kukkus alla pommitaja B-52

15.06

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

15.06

Kalmus: Krimmi poolsaare ühendusteede äralõikamine on muutunud realistlikuks

15.06

Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele

07:42

Kiievi liitlased kardavad Trumpi tähelepanu naasmist Vene-Ukraina sõjale

08:45

Saksa õhuväe ülem: Venemaa rünnaku korral vastame viivitamatult

07:34

Transpordiamet on kehtestanud teeäärsetele müügisiltidele hulga nõudeid

12:04

Rootsi kehtestab immigrantidele käitumisreeglid

06:39

Riik hakkab keskseid IT-teenuseid RIA alla koondama

ilmateade

SPORT

19:15

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

18:42

VAATA OTSE | Kas Flora suudab Pärnus kolm punkti teenida? Uuendatud

18:34

Kronbergs jooksis Eesti rekordi

18:01

Flora alustab teekonda Meistrite liigas Gruusia meistri vastu

loe: kultuur

16:27

Kaunases avatakse tekstiilikunstnik Aet Ollisaare näitus "Kodu, kallis kodu"

15:01

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

14:18

PÖFF kogub 30. sünnipäevaks külastajate mälestusi ja vanu fotosid

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

loe: eeter

15:50

Arhanna: otsustasin lauluvõistlustest väikese pausi teha

12:17

Helen Randmets: Nexusega me Eurovisioonile pürgida ei plaani

11:31

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

15.06

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.06.2026 18:00:00)

18:35

Värske kartul jõudis tänavu poodidesse nädalapäevad varem kui tavaliselt

18:30

Maetud aluspüksid annavad pildi mullaelustikust

15:20

Raadiouudised (16.06.2026 15:00:00)

14:45

Rootsi ostab uued tuumareaktorid Rolls-Royce'ilt

13:05

Põllumeestel on järgmisel eelarveperioodil kasutada vähem euroraha kui praegu

12:35

Raamatukogudel ei jätku raha teavikute ostmiseks

12:25

Raadiouudised (16.06.2026 12:00:00)

10:05

Kattai: maksuküüru kaotamine turgutas majanduskasvu

09:55

Ilma loata maantee äärde müügikuulutusi panna ei tohi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo