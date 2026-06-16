1. juulist hakkab kolmandate riikide väikesaadetistele kehtima uus tollimaks

Omniva sorteerimiskeskusesse saabus teisipäeval neli veoautotäit kaupa, ennekõike väikesaadetised Hiinast.

"Umbes kolmandik mahust tuleb väljastpoolt Euroopa Liitu ja valdav enamus sellest on Hiinast, ennekõike Temu, Aliexpress ja Shein. Baltikumi maht on 30–35 miljonit pakki. Praegu on näha teatavat mahtude tõusu, kas see on seotud konkreetselt tollimuudatusega, ei oska öelda," lausus Omniva tegevjuht Martti Kuldma.

Juunis saabuvad pakid veel vanaviisi. 1. juulist rakendub kõigile kolmandatest riikidest saabunud väikesaadetistele, mis jäävad alla 150 euro, tollimaks.

"Ehk kui täna inimene veel kaalub, kas tellida või mitte, kas see kaup jõuab enne 1. juulit või mitte, siis suure tõenäosusega ei jõua," ütles maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa.

Ühe kauba pealt tuleb tasuda tollimaks kolm eurot, ent ühe saadetise tellimisel mitme kauba pealt mitu korda enam.

"See tähendab, et kui minu saadetised on kaks paari sokke, mis on üksseesama kaubaartikkel, siis lisandub sellele saadetisele kolm eurot. Aga kui minu pakis on kolm erinevat kaupa, näiteks sokid, kleit, pluus, siis rakendub see kolm eurot iga saadetise osas," märkis Riimaa.

Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus.

"Umbes 50 kuni 80 protsenti nendest ei vasta toote ohutusnõuetele või rikuvad intellektuaalse omandi nõudeid. Mis selle maksuga tahetakse teha – ühelt poolt mõjutada inimest teadlikumalt läbi mõtlema, kas mul on seda toodet vaja, et vältida impulssoste. Teiseks luua ka võrdsed konkurentsitingimused meie enda ettevõtjatele, kes peavad väga paljudele Euroopa Liidu standarditele vastama, mida ei nõuta kolmandate riikide toodetelt," lausus Riimaa.

Hiljemalt 1. novembril lisandub väikesaadetiste tellimisel kolmandatest riikidest ka tollikäitlustasu.