Inimõiguste instituudi arutelu: üksikisiku vs ühiskonna huvid, kumb on tähtsam?

Reede on rahvusvaheline inimõiguste päev ning Inimõiguste instituut salvestas sel puhul kaks aruteluringi, kus eksperdid inimõiguste teemal arutlesid. ERR-i portaalis saab nüüd vaadata mõlemat arutelu.

ÜKSIKISIK VS ÜHISKONNA HUVID. KUMB ON TÄHTSAM?

Kõnelejad: õiguskantsler Ülle Madise, justiitsminister Maris Lauri, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ning Tartu Ülikool rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Vestlust suunab Neeme Raud.

Esimeses vestlusringis arutletakse selle üle, kuidas mõtestatakse tänapäeva Eestis inimõigusi ning kumb on tähtsam, ühiskond või indiviid. Kuni Teise maailmasõjani lähtuti maailmas arusaamast, et inimõiguste sisu, eriti aga nende ulatuse määratlemine on riigi pädevuses. Seda arusaama sundis revideerima rassi-, rahvus- ja poliitiliste rühmade ebainimlik jälitamine natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja kommunistlikus Nõukogude Liidus.

Seejärel, külma sõja ajal, kujunes põhiküsimuseks, kuidas tõlgendada inimõiguseid ja vastavaid lepinguid: Nõukogude Liit tõstis neis esile riigi keskset rolli ja inimõiguste seotust kohustustega, lääs panustas varjamatule individualismile. Kus oleme nüüd? Kas eestlasest on saanud varjamatu individualist? Või on koroonakriis meile õpetanud ühiselu haprust ning isikliku panuse tähtsust meie elukorralduse säilitamisel? Kuidas tajuvad Eesti inimesed enda õiguste ja kohustuste seotust? Kas riiki peetakse väärtuseks ja kui, siis millisel kujul?