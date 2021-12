Inimõiguste instituudi arutelu: põhi- ja inimõigused eri kultuurides?

PÕHI- JA INIMÕIGUSED ERI KULTUURIDES

Kõnelejad: Inimõiguste Instituudi ekspert ja Tallinna Ülikooli lektor Katja Koort, etnoloog Aimar Ventsel, visuaalantropoloog, muuseumitöötaja ja valimisvaatleja Janno Simm ning semitistika nooremteadur Imar Koutchoukali. Vestlust suunab teabemanipulatsioonide uurija Urve Eslas.

Selles vestlusringis arutatakse, kuidas mitmekultuurilisel Venemaal, araabia maades ja laiemalt islamimaailmas, Hiinas ja Aafrikas saadakse aru põhi- ja inimõigustest ja kuidas neid mõtestatakse.

Kui palju tohime meie sekkuda teise kultuuriruumi? Millist rolli mängivad siin kultuur ja traditsioonid? On riike, kes tõlgendavad inimõigusi vastavalt sellele, kuidas neile sobib. Sellised on näiteks Hiina, Venemaa, Kuuba, Põhja-Korea jt. Nende riikide seisukoht on, et inimõigused on iga riigi siseasi.

Tihtipeale kutsutakse ajakirjanduses üles olema mõistev ja tolerantne Euroopasse tulnud migrantide kultuuri ja väärtuste suhtes, kuid kas uued tulijad mõistavad ja tahavad mõista Euroopa kultuuri ja väärtusi?

Põhiõigused ja nende tõlgendused erinevad riigiti, kuigi inimõigused on universaalsed. Keegi ei ole neid avastanud ega leiutanud, need on alati olemas olnud. Sellele õigusfilosoofilisele lähenemisele vastandub seisukoht, mille järgi õigus on valitseva kihi tahe ja inimõigused on ühiskondlikku tasakaalu säilitada aitav kokkulepe.