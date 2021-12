Saksa parlament kiitis heaks haiglatöötajate vaktsineerimiskohustuse

Tervishoiuminister Karl Lauterbachi sõnul on lubamatu, et mõned eriti kaitsetute hoolealustega töötavad inimesed on ikka veel vaktsineerimata.

Kiirkorras rahvaesindajate ette jõudnud eelnõu saab reedel ilmselt heakskiidu ka parlamendi ülemkojas.

See on esimene kahest vaktsiinidega seotud eelnõust. Teine tekitab rohkem vastuolusid ja ütleb, et vaktsineerimine on kohustuslik kõigile elanikele. Seda alles koostatakse ja parlamenti jõuab see ilmselt jaanuaris.

Üldise vaktsiinikohustuse vastu on parempoolne erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD), kuid vastaseid on ka teistest parteidest.

Ametlikel andmetel on Saksamaa 83 miljonist elanikust täielikult vaktsineeritud umbes 69,4 protsenti.