USA hinnatõus on viimase 39 aasta kiireim

"Need on hirmuäratavalt kõrged inflatsiooninumbrid, selle sarnaseid pole me veel aastakümneid näinud," ütles finantsfirma Decision Economics ökonomist Allen Sinai.

Sinai sõnul on hinnatõusu peamine kiirendaja suur tarbijate nõudlus.

"Tarbijad kulutavad tohutult. Palju inimesi võetakse tööle. Nõudlus on tohutu," ütles Sinai.

60 protsenti väikefirmade juhtidest ütles, et on viimase 90 päeva jooksul hindu tõstnud. 80 protsenti ettevõtetest väitis, et tööjõukulud on tõusnud, vahendas The Wall Street Journal.

Töötuse määr langes novembris 4,6 protsendilt 4,2 protsendile. Novembris töötas 1,1 miljonit inimest rohkem kui oktoobris.

Suur nõudlus on selliste kaupade järele, nagu autod ja mööbel. Ettevõtted on endiselt hädas tarnehäiretega. Puudu on pooljuhtidest, mis piirab autode tootmist.

"Pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus kasvab endiselt," ütles investeerimisfirma Jefferies ökonomist Aneta Markowska.