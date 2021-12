Ida-Viru turismi päästis tänavu siseturist

Möödunud suvi tõi Ida-Virumaale rohkelt siseturiste - kolme suvekuu jooksul 148 000 ööbimist, mis on 50 000 võrra rohkem kui pandeemiaeelsel ajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maakonna hotellid ja spaad sooviksid edu korrata aastavahetusel, kuid kas see õnnestub, pole veel selge.

"Meil on praktiliselt restoran broneeringutega kaetud, aga oleme koos klientidega äraootaval seisukohal, kuidas otsustatakse piirangute suhtes ehk mis kellani me saame oma õhtuse programmi teha ja mitmele inimesele saame seda pakkuda," rääkis Toila SPA Hotelli müügiosakonna juhataja Anneli Põdra.

Varsti algavad Venemaalgi pikad pühad ja Toila spaasse on jaanuari alguseks toa broneerinud umbes 100 Vene turisti päevas.

"Huvi aina kasvab. See kindlasti jääb väiksemaks sellepärast, et on ju erinevad piirangud. Venemaalt saavad tulla ainult vaktsineeritud inimesed, nad saavad tulla ainult ravipuhkust veetma Eestisse," ütles Põdra.

Narva muuseum seab aastavahetuse programme spaade järgi, sest maakonda saabunud turist jõuab ka Narva linnusesse.

"Pandeemia on tulnud, et jääda ja kõik kohanevad sellega ja meie kohaneme samamoodi sellega. Vahetut kultuurielamust ei asenda siiski miski. Just need lõhnad, tunded, vaated, inimesed tahavad neid ikkagi kogeda," rääkis Narva muuseumi turundusjuht Tanel Murre.

Tulevat aastat vaatavad turismikorraldajad lootusrikkalt. "Nii paljud inimesed on vaktsineerinud, need piirangud ka praegu on hoitud ju nii madalad kui võimalik. Me usume, et Soome turg näiteks hakkab taastuma ja väga tore on, et Vene turg juba vaikselt taastub," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Sel aastal külastas Ida-Virumaad 265 000 siseturisti, mis on Tallinna, Pärnu ja Tartu järel neljas tulemus.