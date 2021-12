Raik: me ei tea, kaugele on Venemaa valmis minema sõjalise jõu kasutamisega

Venemaa on vägede koondamisega Ukraina piirile näidanud, et neil on valmisolek võtta ette uus rünnak Ukraina vastu, kuid kas tegu on reaalse ohu või taktikalise käiguga lääneriikide survestamiseks, on keeruline öelda, ütles "Välisilmas" välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik.

"Tegelikult me ei tea ka täna seda, kui kaugele on Venemaa valmis minema sõjalise jõu kasutamisega. Nad on näidanud, et neil on valmisolek uut rünnakut Ukraina vastu ette võtta. Nad on proovile pannud nii USA-d kui Saksamaa uut valitsust, et vaadata, millised on Lääne reaktsioonid, kas transatlantiline ühtsus Venemaa suunal säilib ja kas oleks võimalik jõu kasutuse ähvardamisega Läänelt mingeid järeleandmisi saavutada," lausus Raik.

Raik märkis, et Venemaa sai sellise käiguga võimaluse panna lauale oma nõudmised, milles iseenesest poleks midagi uut ega üllatavat, kui Venemaa ei eeldaks, et nende nõudmiste põhjal peab hakkama läbirääkimisi pidama. Oodata, et Lääs ka tegelikult seda teeb, ei usuta Raigi hinnangul tegelikult ka Kremlis.

"Ma ei näe võimalust, et lääneriigid hakkaksid Venemaaga tegema kokkuleppeid selle üle, mida NATO võib või ei või teha. Ma arvan, et see on välistatud ja et ka Kremlis ei oodatud sellist tulemust," lausus ta.

Siiski võib Venemaa oodata väiksemaid mööndusi lääneriikide poolt ja selleks ootuseks on Venemaal palju põhjuseid, leidis Raik.

"Miks Läänt nüüd proovile panna – nad vaatavad, et USA strateegiline tähelepanu suundub rohkem Aasiasse, kus on õhus see, kas Hiina võtab agressiivsemalt ette Taiwani küsimuse, mis sunniks USA-d koondama oma tähelepanu Taiwanile ja looks võimaluse Venemaale oma avantüürideks. Ja Saksamaa uus valitsus, mis on olnud väga jõuline sõnades Venemaa suunal, aga kindlasti on Venemaal ahvatlus neid proovile panna, mis seal jõuliste sõnade taga on, kas on ka päriselt valmidus midagi ette võtta, kui Venemaa ähvardab," rääkis Raik.

Nii Valge Maja kui Euroopa Liit on viimastel päevadel välja öelnud, mis juhtub, kui Venemaa siiski peaks Ukraina vastu sõjalist jõudu kasutama. Seni on ähvardatud sanktsioonidega, sõjalise jõu kasutamise võimalust Ukraina kaitseks on eitatud.

"On ka välja öeldud, et Lääs pole valmis sõdima Ukraina eest, ja võib-olla ka liiga kategooriliselt, kus on need Lääne võimaluste piirid. Ega me ei tea, kuidas Kremlis hinnatakse seda, kas sanktsioonide ähvardus on piisavalt tugev või mitte," ütles Raik.