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Raik: Ukraina 2021. aastal ja Balti riigid praegu pole võrreldavas olukorras

Eesti
Kristi Raik
Kristi Raik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

USA Luure Keskagentuuri (CIA) juhi äsjase Moskva-visiidi tagamaid ei saa võrrelda tema eelkäija käiguga Moskvasse 2021. aastal, mõni kuu enne Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas, rõhutas Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) direktor Kristi Raik.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas neljapäeval, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning väljaande Politico andmeil hoiatas CIA juht Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Samas meenutatakse, et 2021. aasta novembris käis Moskvas CIA toonane juht William Burns, kes püüdis Moskvat veenda mitte Ukraina ründama, kuid sõda järgnes sellele vaatamata.

Raik rõhutas, et erinevalt 2021. aastast ei ole praegu luureandmeid sellest, et Venemaa valmistuks rünnakuks. "Ukraina 2021. aasta lõpu ja praeguse Balti riikide olukorra vahel ei ole alust paralleele tõmmata. 2021. aasta lõpus oli olemas selge luureinfo, mis näitas Venemaa ettevalmistusi sissetungiks. Praegu ei ole tõendeid, et Venemaa valmistuks Balti riikidesse tungima," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

See siiski ei tähenda, et Venemaa ei sooviks pingeid kruvida, soovides nii kallutada lääneriikide loobuma Ukraina toetamisest, märkis Raik. Ta viitas 2022. aasta sügisele, kui Ukraina suutis vastupealetungidega Harkivi ja Hersoni oblastis olulisi alasid vabastada ning sai oma kätte strateegilise initsiatiivi, mis ajendas Venemaad tegema jõulisi ähvardusi. 

"Kõige olulisem on see, et nii 2022. aasta sügisel kui ka praegu ähvardab Venemaa eskalatsiooniga, sealhulgas tuumarelvade kasutamisega, osaliselt Lääne meediasse tehtavate "lekitamiste" kaudu. Lääneriigid ei tohiks taas sellesse lõksu langeda ega lasta eskalatsioonihirmul piirata oma toetust Ukrainale," kirjutas ta.

"Venemaa otsib kindlasti võimalusi eskalatsiooniks, nagu 2022. aasta sügisel, kui olukord muutus tema jaoks meeleheitlikuks. See on ka CIA direktori Moskva-visiidi kontekst. Venemaa on juba eskaleerinud olukorda NATO riikide vastu suunatud sabotaažiaktide ja mõjutusoperatsioonide kaudu," jätkas RKK direktor.

"Üks oluline erinevus on siiski see, et 2022. aastal oli väidetavalt olemas luureinfot, mis viitas sellele, et Venemaa valmistus tuumarelva võimalikuks kasutamiseks. Praegu selliseid teateid ei ole – tegemist on pelgalt psühholoogilise surve ja verbaalsete ähvardustega, millega mängitakse Lääne hirmudega," rõhutas Raik.

Sellest hoolimata tuleb võimaliku tulevase sissetungi ohtu võtta tõsiselt ning hoida heidutus tugevana, lisas ta.

"Praegu on Venemaa rünnakute eesmärk peatada Lääne toetus Ukrainale. See on ilmselgelt Venemaa huvides, samal ajal kui Ukraina toetamine on jätkuvalt Euroopa eluline huvi," võttis Raik oma postituse kokku.

Toimetaja: Mait Ots

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