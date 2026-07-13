Läänest pagendatud Vene spioonid pöörasid pilgu Jaapani poole

Lääneriikide luureametnike sõnul on Venemaa luureagentuurid pärast Ukraina sõja puhkemist pööranud oma pilgu Jaapani poole. Kümned Vene spioonid pidid lääneriikide pealinnadest lahkuma ning suundusid Jaapanisse, mida peetakse nõrga vastuluure tõttu soodsaks keskkonnaks informatsiooni kogumiseks.

Lääne luureallikate sõnul on Jaapanist saanud Venemaa jaoks oluline paik nii luureteabe kogumiseks kui ka kõrgtehnoloogia hankimiseks.

Ukraina väitel sisaldab umbes 90 protsenti Venemaa rakettidest ja droonidest Jaapanis toodetud komponente. Enamasti on need komponendid mõeldud tsiviilkasutuseks, kuid neid saab kasutada ka relvasüsteemides.

Meedia teatel tegutseb Jaapani pealinnas Tokyos Venemaa sõjaväeluure üksus, mis on tuntud 20. direktoraadi nime all. Selle liikmed esinevad ärimeeste või diplomaatidena ning püüavad sõlmida tehinguid või varastada tehnoloogiat.

Lääneriikide ametnike sõnul on 20. direktoraadi juhil keskne roll Venemaa sõjamasina varustamisel. Üksuse juht esineb lennufirma Aeroflot töötajana. Sarnast kattevarju kasutasid Moskva luureagentuurid ka külma sõja ajal.

Ukraina on edastanud Tokyole ka tõendeid selle kohta, et Jaapani tehnoloogiat kasutatakse Venemaa relvades. Väidetavalt on Jaapan reageerinud aeglaselt, kuid teatanud, et on ohust teadlik. Tokyo teeb lääneliitlastega koostööd, et keelustada sõjalise otstarbega kaupade eksport Venemaale.

Ajaleht The Telegraph märgib, et Jaapanit on pikka aega peetud luurajate jaoks soodsaks tegutsemiskohaks. Riigil puudub korralik välisluureteenistus ja sõltub suuresti Ühendriikide luurest.

Jaapan püüab nüüd oma luurevõimekust tugevdada ning kavatseb 2026. aastal vastu võtta seaduse, mis parandaks riigi võimet võidelda välisluuretegevusega.