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USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

Välismaa
USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe
USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal.

Tegemist oli Ratcliffe'i esimese avalikult teadaoleva visiidiga Venemaa pealinna CIA direktorina. Tema visiit järgnes USA luure hinnangutele, mille kohaselt võib Vladimir Putin lähiaastatel panna proovile NATO otsusekindluse, korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu.

Lehe teatel muretsevad USA ametnikud, et surve all olev Putin võib proovida NATO otsusekindlust, korraldades näiteks piiratud sõjalise rünnaku või küberrünnaku. USA ametnikud kardavad, et võimalikuks sihtmärgiks võib olla mõni Balti riik.

Üks asjaga kursis olev allikas ütles Politicole, et kohtumise peamine eesmärk oli hoiatada Venemaad mistahes eskaleerivate sammude eest Balti riikide vastu.

The Wall Street Journal toob veel välja, et Putini otsustusprotsessi võib mõjutada ka kriitilise tähtsusega lääne laskemoona nappus. USA on pärast Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi Ukrainasse saatnud Kiievile suurel hulgal relvastust ja laskemoona. Lisaks on USA sõjalised ressursid nüüd seotud ka Iraani konfliktiga

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles kolmapäeval, et Ratcliffe kohtus Vene luureametnikega, kuid ei kohtunud Putiniga. USA president Donald Trump kirjeldas visiiti kui poolrutiinset ning suunas seejärel jutu Venemaa ja Ukraina vahelisele sõjale.

The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, Politico

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