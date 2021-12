Maantee ümberehitus Kanepi alevikus tekitab kohalikes vastakaid arvamusi

Põlvamaal Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on Kanepi aleviku juures alustatud kahe ristmiku ümberehitustöödega, mis kohalike inimeste hulgas on tekitanud vastakaid arvamusi. Leidub neid, kes ei pea nii suuremahulist ümberehitust vajalikuks.

Kanepi ja Vähkjärve ristmikute juures on liiklus ümberehitustööde tõttu häiritud, nagu on seda ka kohalikud elanikud, kellel on oma arusaam ristmike ohutumaks muutmisest.

"Neid ristteesid oleks saanud minu arvates väikese korrigeerimisega ja peale-mahasõidu radadega lahendada juba turvalisemaks, mitte nihutada neid ristmikke üksteisele lähemale, ega ristmike ületamise aeg ei vähene sellest," rääkis Tiit Rammul.

Kaks lähestikku asetsevat ristteed vajasid ümberehitust, sest peateele sõitmisel on nähtavus halb.

"Isiklikult endal ei ole ühtegi sellist situatsiooni olnud, kus oleks see ristmiku ületamine ohtlik olnud, aga on olnud siin teise ristmiku peal... olen ise näinud kolme avariid," ütles Rammul.

Ristmike ümberehituse tulemusena peaks tee ületamine muutuma ohutumaks lisaks autojuhtidele ka jalakäijatel ja jalgratturitele.

"Täna toimuvad siin kahe ristimiku ümberehitustööd, et muuta need ristmikud liiklusohutumaks oluliselt. Tänased lahendused, mis siin olid, liiklustehniliselt nad ei ole ohutud, kuna jalakäiatel puudus ohutult teed ületada ja ristmikel ei olnud selliseid pöördealasid. Kahe selle ristmiku ümberehituse tulemusena tekivad vasakpöörde rajad ja ohutu teeületusvõimalus jalakäiatele," sõnas transpordiameti Lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

Ristmike ümberehitustööd lähevad maksma hinnanguliselt 950 000 eurot ja tööd peaksid saama valmis järgmise aasta jaanipäevaks.