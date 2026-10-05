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Jeemeni valitsusväed alustasid pealetungi huthide vastu

Välismaa
Huthid võitlevad Saudi Araabia toetatud vägedega
Huthid võitlevad Saudi Araabia toetatud vägedega Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Saudi Araabia toetatud Jeemeni valitsusväed alustasid pealetungi Iraani toetatud huthi mässuliste vastu.

Punase mere piirkond on ülemaailmses meretranspordis väga oluline koridor, sest tavaolukorras läbib Bab el-Mandebi väina umbes 12 protsenti kogu maailma merekaubandusest. Iraani režiim häirib laevaliiklust ka Hormuzi väinas, mistõttu on Punase mere tähtsus kasvanud veelgi. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et esmaspäeval puhkesid maailma ühe tähtsaima laevatee pärast kokkupõrked. 

Saudi Araabia toetab Jeemeni valitsusvägede operatsiooni ulatuslike õhurünnakutega. Väidetavalt osales esmaspäeval rünnakutes üle 100 Saudi Araabia lennuki. 

Jeemeni väed teatasid, et taastasid oma positsioonid Bab el-Mandebi väina ääres. See võib parandada julgeolekut nafta- ja gaasitarnete seisukohast kriitilise tähtsusega merekitsuse lähistel. Huthid väitsid samas, et osutavad vastupanu ja tõrjusid valitsusvägede pealetungi tagasi.

Saudi Araabia toetatud vägede pressiesindaja kindral Majid al-Nuzaili ütles, et väed on piirkonna üle kontrolli tugevdanud ning osa piiramisrõngasse jäänud huthi võitlejaid on paatidega põgenenud.

"Meie relvajõud on alustanud strateegilist pealetungioperatsiooni Sanaa (mässuliste käes olev pealinn) suunal. Kasutame selles strateegilises pealetungioperatsioonis kaasaegseid võimekusi," ütles Majid al-Nuzaili. 

Viimane vasturünnak on osa laiemast kampaaniast, mille kuulutas möödunud pühapäeval välja Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus. Jeemeni võimud andsid vägedele käsu vallutada tagasi kogu huthide kontrolli all olev territoorium. 

Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas, et alates operatsiooni algusest on tabatud üle 320 strateegiliselt tähtsa sihtmärgi. 

"Pakume ööpäevaringselt õhutoetust Jeemeni relvajõududele maapealsetes operatsioonides," ütles koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Maliki.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et olukord kohapeal muutus esmaspäeval kiiresti. Ühe allika teatel tõrjusid huthid valitusväed a Taizi provintsi al-Mawasiti ringkonnast välja. 

Viimase sõjalise operatsiooni hind on kõrge. ÜRO hinnangul on Jeemenis juba üks maailma rängemaid humanitaarkriise ning uued lahingud süvendavad näljahäda veelgi. Viimaste lahingute tõttu on kodudest lahkunud üle 149 000 inimese.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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