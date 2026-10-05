Autorite ühing ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtuvaidlust

Suvel lubas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Eesti autorite ühingu sõnul pole neid aga seni ühelegi arutelule kutsutud ja eelnõu seisab jätkuvalt paigal.

Erakopeerimise tasu tõstmine on endiselt toppama jäänud. Tegemist on tasuga, mida kogutakse näiteks nutitelefonide, arvutite ja teiste salvestusseadmete pealt ning millest makstakse hüvitist autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida.

Kevadel saatis justiitsministeerium kooskõlastusele eelnõu, mille järgi tõuseks näiteks nutitelefoni pealt makstav tasu seniselt kolmelt eurolt ja viiekümnelt sendilt kuue euroni.

Suvel ütles Pakosta, et eelnõu on takerdunud autorite ja ettevõtjate erinevate ootuste taha ning augustis loodetakse osapooled kompromissi otsimiseks ühise laua taha tuua.

Eesti Autorite Ühingu juht Mati Kaalep ütles aga, et autorite ühingut sellisele arutelule kutsutud ei ole.

"Ei, kahjuks pole sellist kutset tulnud ja seda vaatamata lubaduse meeldetuletamisele. Ma ise kirjutasin 25. augustile justiitsministeeriumisse ja küsisin, kas selline arutelu on tulemas. Ütlesin ka, et meie oleme valmis seal osalema, oleme huvitatud kohtumast, et tupikseisust välja tulla, aga kutset arutelule ei tulnud kunagi," ütles Kaalep.

Kaalepi sõnul on autorite peamine mure praegu see, et isegi ministeeriumi pakutud tasutõus ei ole edasi liikunud. Tema hinnangul võiks nutitelefoni tasu tõstmine kuue euroni olla autoritele vastuvõetav, kuid teiste seadmete puhul jääks tõus liiga väikeseks.

"Meie mure number üks on praegu see, et seda ei tõsteta. Eelnõu ei liigu mitte kuhugi, vaatamata sellele, et see oleks pidanud juba ammu valitsusest läbi käima. Meil on tunne, et praegused määrad jäävad meile teadmata ajani kehtima," sõnas Kaalep.

Autorite ühingu hinnangul ei vasta praegused tasumäärad enam hinnatõusule ega ka Euroopa riikide võrdlusele. Kaalep märkis, et osa tasusid tõuseks eelnõu järgi vaid 50 senti, samal ajal kui tarbijahinnaindeks on seniste määrade kehtestamise ajast tõusnud ligi 50 protsenti.

Kui kokkulepet ei sünni ja eelnõu edasi ei liigu, ei välista autorite ühing uut kohtuvaidlust. Samas ütles Kaalep, et kohtusse minek ei ole autorite esimene eelistus.

"Me ei saa välistada kohtuvaidlust, aga minu meelest kohtu kaudu sellise suhtluse pidamine on lihtsalt nõme. Tegelikult me võiksime kokku saada ja ikkagi mingid kompromissid leida selles kohas," ütles Kaalep.

Justiits- ja digiministeeriumilt ootab autorite ühing nüüd uut kutset ühise laua taha. Justiits ja digiministeeriumit pole seni õnnestunud vastust saada.