Euroopa Komisjon esitas plaanid Schengeni ala tugevdamiseks

"Seda tuleb tugevdada seismaks silmitsi paljude väljakutsetega," ütles komisjoni asepresident Margaritis Schinas ajakirjanikele, nimetades Schengeni ala Euroopa Liidu kroonijuveeliks.

"2015. aasta põgenikekriis, terrorirünnakud Euroopa pinnal ja globaalne COVID-19 pandeemia on kõik seadnud Schengeni ala surve alla," ütles Schinas.

Koroonakriisile reageerides tahab Euroopa Komisjon, et Euroopa Liidu Nõukogu oleks võimeline kiiresti kehtestama ajutisi reisipiiranguid Schengeni ala välispiiridel, reageerides igasugusele avaliku tervise ohule. Uued reeglid võimaldaksid ka ühist reageerimist Schengeni ala sisepiiridel.

Samuti plaanitakse rohkem struktureeritud süsteemi liikmesriikide piirikontrolli kehtestamisel, võttes arvesse seda, kuidas see võib mõjutada naaberriike. Lihtsalt piiride sulgemise asemel pakub Euroopa Komisjon, et liikmesriigid rakendaksid vähem ekstreemseid meetmeid, suurendades näiteks politseikontrolli.

Reformid on suunatud tegelemisele ka väljakutsetega, mida kätkevad olukorrad, kui migrante kasutatakse poliitilistel eesmärkidel. Kõige värskem selline kriis on olnud Poola piiril Valgevenega.

Euroopa Komisjoni pakutud uute meetmete seas on piiriületuskohtade arvu piiramine ja piiri jälgimise tõhustamine.

"Tänaste ettepanekutega tagame, et piirikontroll kehtestataks viimase abinõuna," ütles siseasjade volinik Ylva Johansson.

Ettepanekud edastatakse Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu liikmesriikidele kommentaaride saamiseks.

Schengeni ala hõlmab 26 riiki – 22 Euroopa Liidu liikmesriiki koos Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsiga.

Prantsusmaa võtab 1. jaanuaril pooleks aastaks üle Euroopa Liidu eesistumise ning president Emmanuel Macron on öelnud, et Schengeni ala reformimine on üks tema prioriteete.