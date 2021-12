FT: Leedu kutsus oma diplomaadid Hiinast tagasi

Ajalehe Financial Times teatel viis Leedu oma allesjäänud diplomaadid Hiinast minema. Hiina ja Leedu diplomaatilised suhted pingestusid juulis, kui Leedu andis Taipeile loa avada esindus Taiwani nime all.

Leedu saadik Hiinas Audra Ciapiene naasis kolmapäeval Vilniusesse konsultatsioonideks. Saatkond töötab ajutiselt eemalt, teatas Leedu välisministeerium ajalehele Financial Times.

Ciapiene oli Leedu kõrgeim diplomaat Hiinas, pärast seda kui suursaadik kutsuti septembris tagasi Vilniusesse.

Asjaga kursis inimeste sõnul nõudis Hiina, et Leedu allesjäänud diplomaadid annaksid üle oma diplomaatilised isikutunnused, mis langetaks nende diplomaatilist staatust. See samm tekitas Vilniuses muret, et Hiinasse jäädes kaotavad diplomaadid oma puutumatuse, mis seaks ohtu ka nende turvalisuse, vahendas Financial Times.

"Kolmapäeva hommikul lahkus Pekingist lennujaama buss, kus oli mitu Leedu diplomaati," ütles asjaga kursis isik ajalehele Financial Times.

Augustis kutsus Hiina tagasi oma suursaadiku Leedust. Kompartei nõudis samuti, et Leedu parandaks viivitamatult oma vale otsust.

"Hiina saadab teistele Euroopa riikidele sõnumi, et Leedu eeskuju järgides ootab neid karm karistus. Kuid samas peame selgeks tegema, et sammud ühe liikmesriigi vastu on sammud EL-i vastu," ütles üks lääne diplomaat.

USA kõrge ametniku sõnul jätkab Washington Leedu suveräänse otsuse austamist.

"Leedu on USA hinnatud NATO liitlane ja partner ning me kinnitame oma toetust Leedule. Jätkame oma niigi kahepoolsete suhete laiendamist ja süvendamist Leeduga," ütles ametnik.