USA avaldas toetust Hiina surve alla jäänud Leedule

Tai tegi oma toetusavalduse telefonivestluses Euroopa Komisjoni majandusvaldkonda kureeriva asepresidendi Valdis Dombrovskisega, edastas USA väliskaubanduse ministeerium.

Today I spoke with @VDombrovskis to reiterate our strong support for the EU & Lithuania in the face of economic coercion from the PRC. We will work together to address this behavior, and non-market excess capacity through the TTC and other avenues.