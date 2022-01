Taiwan avab Pekingi surve alla jäänud Leedule miljardilise krediidi

Taiwan käivitab ühe miljardi dollari suuruse krediidiprogrammi, et aidata rahastada Leedu ja Taiwani ettevõtete ühisprojekte kuues ärikategoorias, teatas Taiwani valitsuse minister teisipäeval. Leedu on jäänud kommunistliku Hiina tugeva surve alla, kuna lubas saareriigil avada Vilniuses oma esinduse hoolimata sellest, et Peking peab demokraatlikult juhitud Taiwani oma lahkulöönud provintsiks.

"Investeerimis- ja laenufondid aitavad meil koostööd tugevdada," ütles Taiwani riikliku arengunõukogu minister Kung Ming-hsin veebipõhisel pressikonverentsil. Miljardine krediidifond keskendub pooljuhtide arendamisele, samuti biotehnoloogiatele, satelliitidele, rahandusele ja teadusuuringutele, ütles Kung.

Taiwan teatas eelmisel nädalal, et kavatseb asutada eraldi 200 miljoni dollari suuruse fondi, et investeerida Leedu tööstustesse ja hoogustada kahepoolset kaubandust, üritades aidata tõrjuda Hiina diplomaatilist survet Balti riigile. Leedu rahvusringhääling vahendas väljaande Politico infot, et 200-miljonine investeering võib tähendada mikrokiipide tehase käivitamist Leedus. Taiwan on maailma suurim mikrokiipide tootja, selle ettevõtte Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) turuosa oli 2020. aastal 54 protsenti.

Hiina on piiranud oma diplomaatilisi suhteid Vilniusega ja survestab ettevõtteid nagu Saksa autovaruosade suurtootja Continental lõpetama Leedus toodetud komponentide kasutamise. Samuti on Peking blokeerinud Leedu veoste lubamise Hiinasse.

"Taiwani võimude katsed kasutada dollaridiplomaatiat Taiwani iseseisvustegevuse laiendamiseks on määratud läbikukkumisele," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin kolmapäeval toimunud briifingul vastuseks küsimusele Taiwani laenuprogrammi kohta.

Ehkki Taiwanil on esindusi ka teistes riikides, kannavad need Taiwani pealinna järgi nime Taipei esindused.

USA diplomaadid on avaldanud Leedule tugevat toetust, nimetades Hiina survet "majanduslikuks sunniks".

Leedu välisminister ütles, et arutab reedel Hiina survet oma Euroopa Liidu kolleegidega.

Leedu majandus- ja innovatsiooniminister Ausrine Armonaite ütles, et tema riik kavatseb avada kevadel Taiwanis kaubandusesinduse.