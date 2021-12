Suurbritannia ja Austraalia sõlmisid vabakaubandusleppe

Kokkuleppeni jõuti juunis ning tegemist on esimese vabakaubandusleppega, mille üle alustati läbirääkimisi ja millega jõuti lõpuni pärast Brexitit.

Briti rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumi teatel kaotatakse tariifid kogu ekspordile kahe riigi vahel.

"Austraalia kaubanduslepe on märgiline moment ajaloolises ja hädavajalikes suhetes meie kahe Rahvaste Ühenduse riigi vahel," teatas Briti minister Anne-Marie Trevelyan.

Kokkulepe on samuti tõuge Briti võimsale teenindussektorile, kuna see lihtsustab Austraalia tööviisade saamist professionaalidele nagu advokaadid.

"See on lepe, mis on loodud Briti majandust silmas pidades, kõrgeimal tasemel kokkulepetega valdkondades, kus Suurbritannia on maailmas liider, sealjuures digi- ja tehnoloogiasektoris, samuti parema ligipääsuga Austraaliasse võimsatele teenindusektoritele," teatas rahvusvahelise kaubanduse ministeerium.

Ühendkuningriigi noorukid saavad ka töötada ja reisida Austraalias kuni kolm aastat järjest.

Lepe rajab teed ka Ühendkuningriigi ühinemiseks Vaikse ookeani vabakaubandusleppega (CPTPP), ühe maailma suurima vabakaubandusalaga, teatas ministeerium.

Leppe peavad üle vaatama ka riikide seadusandjad.