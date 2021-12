Eelarvestrateegia: teedeehituses jääb raha järsult vähemaks

Eesmärgist ehitada Tallinnast väljuvas kolmes suunas välja 2+2 või 2+1 maanteed jääb tänase seisuga puudu 320 kilomeetrit.

"Järgmisel aastal kogu taristu väljaarendamisse läheb 228 miljonit eurot. Seal hulgas on rekonstrueerimine, teede tolmuvabaks muutmine, sildade ja viaduktide rajamine. Aastaks 2024. kukub see riigieelarve strateegia järgi drastiliselt, isegi alla 100 miljoni," ütles ERR-ile transpordiameti juht Kaido Padar.

Padar lisas, et praegu on ametil projekteerimises, eelprojektides ja maade omandamise faasis 180 kilomeetrit teid. Aastaks 2023 on projetkid laual ja Padar avaldas lootust, et riik nende väljaehitamiseks katte leiab. Kas selleks on automaks või mõni muu katteallikas, on Padari sõnul poliitiline otsus.

Majandusminister Taavi Aasa hinnangul oleks kõige mõistlikum projekteeritud maanteed valmis ehitada laenurahaga: "Ainult puhtalt riigieelarvest on seda väga keeruline rahastada. Kõige mõistlikum, kui need projektid on juba valmis, on võtta laen."

Korra juba välja käidud, kuid siis vett vedama läinud erainvestoritega kahasse ehitamine ehk PPP mudel Aasa sõnul antud juhul kõne alla ei tule.

Kaido Padari sõnul vaatab amet igal aastal vastavalt uue eelarvestrateegia võimalustele oma plaanid üle ning teeb investeerimisotsused.

"Ehk seal kuskil aastaks 2030-2035 on need põhisuunad meil 2+2 välja ehitatud, aga loomulikult oleneb rahastusest ja soovist need maanteed lõpuni välja ehitada," ütles Padar.