Tervise arengu instituut (TAI) selgitas välja aine, mida Tallinna vanalinnas tegutsevas kanepipoes müüdud toode sisaldas ning mida seostati sügisel hulgal inimestel tekkinud ebatavaliste ja pikaajaliste tervisekaebustega.

Eesti kohtuekspertiisi instituut tuvastas, et kaebusi tekitanud CBD-d sisaldanud joint-is (kanepipläru – e.k.) oli 11 protsenti CBD-d ja 0,32 protsenti THC-d. Lisaks tuvastati tootes poolsünteetiline kannabinoid, mille näol oli tegemist uue psühhoaktiivse ainega, mille toime ja tervisemõjude kohta on praegu veel vähe teavet, teatas TAI.

"Poolsünteetilised kannabinoidid kuuluvad 2026. aasta augistist narkootilise ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Teisisõnu sisaldas poest vabalt ostetud toode Eestis kontrolli alla kuuluvat ainet ning selle turustamine ei ole lubatud. Lisaks veapiirile toetudes võis seal olla ka Eestis lubamatu THC protsent," selgitas TAI narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Artur Kamnerovi sõnul näitab juhtum ilmekalt, et kanepilaadsete toodete turul võib liikuda aineid, mille tegelik koostis ja mõju ei pruugi olla teada ei müüjale ega tarbijale.

"Eriti murettekitav on see, et seadusliku CBD-tootena müüdud toode sisaldas ekspertiisi järgi keelatud psühhoaktiivset ainet. Selliste ainete tarvitamine võib põhjustada tõsiseid ja ettearvamatuid tervisekahjustusi ning seada ohtu inimeste elu ja tervise," lisas Kamnerov.

Politsei on probleemi asjaolude väljaselgitamiseks alustanud menetlust, uurimaks muu hulgas, kuidas need tooted Eesti turule jõudsid ja kes nende levitamise eest vastutavad.

Mürgistusinfoliinile teatati mitmest sarnaste sümptomitega juhtumist

Mürgistusteabekeskuse andmetel tuvastati ajavahemikus 21. augustist kuni 21. septembrini 2026 vähemalt 10–12 omavahel seotud juhtumit, milles kirjeldati kokku 26 inimese tervisekaebusi. Kõigi juhtumite kirjeldustes mainiti kanepilaadse toote ostmist Tallinna vanalinnas asuvast müügikohast CBD Italy. Toodet nimetati muu hulgas CBCX60%-ks ja "Vanalinna CBD-poe joint'iks".

Mürgistusteabekeskuse andmetel pöördus üks kannatanu ka erakorralise meditsiini osakonda, kuna tal tekkis pärast toote suitsetamist agressiivsus, hallutsinatsioonid, krambihoog, tahtmatu urineerimine ja pikaajaline segasus. EMO ei olnud varem sellist reaktsiooni kanepi tarvitamisele täheldanud.

Tervisemõjud olid mitmekesised ja mõnel juhul pikaajalised

Mürgistusinfoliini andmetel kirjeldati nii raskeid neuropsühhiaatrilisi sümptomeid, nagu hallutsinatsioonid, paranoia, segasus, teadvusehäired, deliiriumilaadsed episoodid ja agressiivsus, kui ka kehalisi vaevusi, sealhulgas kontrollimatut oksendamist, tugevat treemorit, südame pekslemist ja vererõhu tõusu. Erilist tähelepanu väärib TAI teatel sümptomite ebatavaliselt pikk kestus: mõnel juhul kestsid teadvusehäired üle 36 tunni, esines 24–30 tundi kestnud magamist ning tervisekaebused püsisid päevadest kuni mitme nädalani.