Ühendriikidel õnnestus veenda Venemaad, et iga sõjajärgne julgeolekulepe Ukrainale peaks tuginema samadele põhimõtetele nagu kollektiivkaitset pakkuv NATO aluslepingu 5. artikkel, ütles neljapäeval USA presidendi erisaadik Jared Kushner, kelle sõnu edastasid meediakanalid Unian ja Guardian.

Kushneri väitel on Venemaa Ukrainale selliste julgeolekugarantiide andmisega rahul, kuid tunneb samas ka umbusku.

"Kreml tunneb samal ajal sellise lähenemise suhtes suurt skepsist ja umbusku ning seetõttu on vaja taastada dialoog Euroopa ja Venemaa vahel," seletas erisaadik.

"Ameerika seisukohast on 5. artikli sarnaste julgeolekugarantiide pakkumine tõesti väga oluline küsimus. Ja ma arvan, et president Donald Trump on selleks valmis. Kuid ilmselgelt peab see olema Ameerika huvides ning peame tagama, et see oleks osa laiemast julgeolekumeetmete paketist," rääkis Kushner.

Kushner oli juba varem ajakirjanikele öelnud, et Ameerika vaatenurgast on 5. artikli sarnase julgeolekugarantii andmine äärmiselt suur samm.

Unian tõi välja, et novembri keskel toimusid Abu Dhabis esimesed kolmepoolsed rahukõnelused alates veebruarist, milles osalesid Ukraina, Venemaa ja USA. Osapooled keskendusid ajutise relvarahu asemel julgeolekugarantiidele, mille eesmärk on takistada sõja taaspuhkemist. Pärast kahepäevaseid konsultatsioone lepiti kokku ulatuslikus vangide vahetuses, mida peetakse teatavaks eduks, kuid laiema lahenduse, territooriumide staatuse või relvarahu osas märkimisväärset edu ei saavutatud.

Pärast kohtumisi Abu Dhabis pidasid USA erisaadikud Steve Witkoff ja Kushner Moskvas kõnelusi Vladimir Putiniga. Witkoffi sõnul on tehtud edusamme ning on saavutatud kokkulepe kolmepoolsete kõneluste uue vooru pidamiseks, millesse kavatsetakse kaasata ka Euroopa esindajad.

Kushner kinnitas neljapäeval ajakirjanikele, et Trump taotleb Euroopa kaasamist Ukraina rahukokkuleppesse ning Ühendriikide ja Euroopa seisukohad on teineteisele oluliselt lähenenud.

"Me tahame tagada, et kõik, mida me teeme, on ühtne ning ma tahan ka korrata, et president Trump soovib sõlmida kokkuleppe koos Euroopaga. Ta ei soovi midagi ühepoolselt peale suruda," ütles Kushner ajakirjanikele.

Erisaadik lisas, et Trump lülitus Berliini kohtumisele telefonitsi andmaks ülevaate oma kõnelustest Shenzhenis Hiina liidri Xi Jinpingi ja Vene diktaatori Vladimir Putiniga.