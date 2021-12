Soome teadlased kutsusid valitsust üles karmistama koroonapiiranguid

Spetsialistide hulka kuuluvad anestesioloogia ja intensiivravi professor Matti Reinikainen, Kuopio ülikooli haigla teadur Stepani Bendel ja intensiivravi professor Ville Pettilä. Rühma sõnul võib piirangute edasilükkamine minna maksma elusid.

Soome terviseameti (THL) teatel oli esmaspäeval intensiivraviosakondades 63 Covid-19 patsienti. See tähendab, et kolmandik intensiivravi vajavatest patsientidest on koroonaravil.

Helsingi Ülikooli Haigla (HUS) diagnostikaosakonna juht Lasse Lehtonen ütles reedel, et koroonaviiruse omikroni tüvi on Helsingi piirkonnas domineeriv variant.

Reinikaineni sõnul pole intensiivravi võimekuse seisukohast olukord kogu pandeemia jooksul olnud nii murettekitav kui praegu, vahendas Yle.

Soomes on alates reedest tuvastatud 5932 uut koroonanakkuse juhtu, teatas esmaspäeval terviseamet.

Viimase kahe nädalaga on registreeritud umbes 19 000 uut nakatumist, mida on ligi 2000 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Reinikaineni sõnul levib omikroni tüvi eriti kiirelt noorte seas.

Soome valitsus koguneb teisipäeval, kus arutatakse täiendavate piirangute kehtestamist. Peaminister Sanna Marin ütles pühapäeval, et valitsus arutab ka koolide jõuluvaheaja pikendamist.

THL-i juht Markku Tervahauta käis laupäeval välja idee, et baaride ja restoranide piirangud puudutaksid taas kõiki inimesi. See tähendab, et piirangud kehtiksid ka vaktsineeritud inimestele.