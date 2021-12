Venemaa saatis vastusammuna välja kaks Saksa diplomaati

Venemaa saatis esmaspäeval välja kaks Saksa diplomaati vastusammuna Berliini samalaadsele korraldusele seoses Saksa kohtu otsusega, milles leiti, et endine tšetšeeni komandör lasti 2019. aastal Berliini pargis maha Moskva mahitusel.

"Saksa suursaadikut teavitati, et kaks Saksa saatkonna töötajat Venemaal on kuulutatud persona non grataks sümmeetrilise vastusammuna," ütles Vene välisministeerium avalduses.

Samas lisati, et Moskva avaldas Saksamaa eelnenud sammule tugevat protesti.

Berliini kohus mõistis Vadim Krassikovi ehk Vadim Sokolovi süüdi 40-aastase Gruusia kodaniku Tornike Kavtarašvili tapmises 2019. aasta 23. augustil päise päeva ajal Kleiner Tiergarteni pargis. Karistuseks määrati talle eluaegne vangistus.

Saksa välisministeerium ütles Moskva esmaspäevast teadet kommenteerides, et see samm raskendab veelgi kahe riigi suhteid.

"Saksamaa valitsus püüdleb arvamuste vahetamise poole Venemaa Föderatsiooniga, lähtudes rahvusvahelisest õigusest ja vastastikusest austusest. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi tänane otsus raskendab suhteid veelgi," ütles Saksa välisministeeriumi esindaja.