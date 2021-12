Igor Kravtšenko sai meeleavaldaja müksamise eest trahvi

"Politsei on lõpetanud väärteomenetluse selle juhtumi osas. Autojuhile määrati trahv summas 400€, lisaks jäi tema kanda ka kannatanu tervisekahjustuste hindamiseks tehtud ekspertiisikulud," teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ERR-ile.

Kravtšenko ütles ERR-ile, et müksamise hetkel oli ta tähelepanu suunatud mujale ja ta ei teinud seda meelega.

"Kahetsen, et selline vahejuhtum on toimunud, tahaks loota, et edaspidi selliseid asju ei juhtu ja kõik sellega seotud jääb selle aasta sisse," ütles Kravtšenko.

Maikuu alguses juhtus riigikogu ees intsident, mille käigus sõitis parlamendi liige, keskerakondlane Igor Kravtšenko oma autoga otsa Toompea ees protestinud Daniel Rüütmannile. Keskfraktsioon mõistis vahejuhtumi hukka.