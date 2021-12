Müller: turismisektorit ootab ees tööjõupuudus

"Turisminduse, hotellinduse ja meelelahutusega seotud sektor on see, kus töökohtade arv järsult vähenenud. Need inimesed on suuresti rakendust leidnud juba kuskil mujal. Kui see sektor taastub, turistid tulevad tagasi, inimesed tahavad rohkem käia restoranides ja meelelahutusüritustel, siis ma näen, et väga raske saab olema töötajaid leida," ütles Müller.

Mülleri hinnangul võib tööjõupuudus toitlustuses tuua kaasa ka hinnatõusu.

"Kui küsida ettevõtjatelt, et mis nende kasvu tagasi hoiab, siis number üks asi, millest räägitakse on töötajate puudus. Siin on selgelt ühiskondlikud ja poliitilised valikud, mis tuleks langetada. Millist laadi tööjõudu me vajame? Kas pigem kõrgemalt kvalifitseeritud tööjõudu või ka madalamalt kvalifitseeritud tööjõudu, mille järele on nõudlus põllumajanduses?" arutles Müller.

Rääkides kinnisvaraturust, ütles Müller, et uute korterite pakkumist on vähe. "See on seotud kiire ehitushindade tõusuga ja ka sellega, et kinnisvara arendajatel on keeruline enda projekti eelarvet planeerida," ütles ta.

Mullist kinnisvaraturul Müller aga ei räägiks, sest viimase kümne aasta jooksul on kinnisvara hinnad liikunud üsna sarnases rütmis inimeste sissetulekute kasvuga. "Keskmiselt ei ole kinnisvara taskukohasus inimeste ostujõu mõttes halvenenud."

Küll aga rõhutas Müller, et viimase aasta jooksul on Tallinnas kinnisvara hinnad tõusnud 15 protsenti, mis on kiirem kui sissetulekute tõus. "Ja see, et pakkumist on nii vähe, ei ole positiivne," lisas ta.

"Kinnisvara hinnatase võiks meie mudelite järgi olla kümmekond protsenti madalam kui täna tegelikult on," lausus Müller.

"Aga üldiselt ma arvan, et mullist on vara rääkida," märkis Müller.