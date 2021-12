Nõgene: Tallinkil puudub täpne info Soome ja Rootsi testimiskohustuse kohta

Soome valitsus otsustas alates 28. detsembrist hakata nõudma kõigilt riiki sisenejatelt negatiivse koroonatesti olemasolu, kuid Nõgene sõnul ei ole Tallinkil veel täpset informatsiooni, kuidas ja milliseid teste kontrollima hakatakse.

"Üks on kindel, et Eesti ja Soome vaheline tööränne praeguse info järgi kenasti jätkub, küsimus on lihtsalt selles, milline test peab inimesel olema Soome sisenemiseks olemas," selgitas Nõgene, "seega Tallinna ja Helsingi vahel me praeguse seisuga liikluses hetkel muudatusi ei näe."

Nõgene lisas, et talle teadaolevalt hakkab ka Rootsi piirama riiki sisenemist ning kehtestab sarnased reeglid Soomega. Mida see täpsemalt Tallinki jaoks kaasa toob, on veel vara öelda.

"Kõikide muude otsuste tegemine sõltub nüüd täpsetest reeglitest, mida laevaomanike liitudel veel ei Soomes ega Rootsis olemas ei ole," ütles Nõgene.

"Me ootame sealtkaudu informatsiooni ja siis saame ka teha Tallinki-poolsed vajalikud otsused."