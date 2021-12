Soome sisenemispiirangud tekitavad ebamugavust

Soome nakatumisnäitaja on täna erakordselt kõrge. Kuigi Eestiga elanike arvu poolest võrreldava Uusimaa maakonna nakatumisnäitaja on suurem kui Eestis, tuleb eestlastel hakata koroonateste tegema.

"Eelmisel nädalal toimus Euroopa Ülemkogu, kus kõik olid ühel meelel, et peaksid kehtima ühesugused reeglid Euroopa Liidu sees, sealhulgas ka Soome ja Rootsi, aga ilmselt see omikroni tüve levik teeb kõigile muret," ütles peaminister Kaja Kallas.

"Euroopa Liidu eeskirjades on alati olnud teatav paindlikkus, et riik võib oma tervise ohutuse seisukohast teatud piiranguid kehtestada ja tegelikult on ju võimalik ikkagi Schengeni riikidest Soome reisida, lihtsalt reisimiseks on tingimused ette nähtud," tõdes Eesti suursaatkonna asejuht Helsingis Kadri Elias.

Tallinki juhi Paavo Nõgene sõnul on nende laevad tühjad olnud viimase 21 kuu vältel ja reisijate arv juba niigi väike: "Tahaks ikkagi väga loota, et Schengeni ruumis vaba liikumine taastub võimalikult kiiresti. Tänane täiendav nõue negatiivse testi olemasolu kohta on seadnud Schengeni ruumi vabale liikumisele piirid."

Nõgene hinnangul mõjutab testimise nõue kõige rohkem Soomes tööl käivaid inimesi, kes on harjunud nädalavahetustel kodus käima.

"Täna on öelnud Soome valitsus, et see piirang kehtib kolm nädalat. Kahe nädala pärast on lubatud, et vaadatakse see olukord üle, et kuidas see olukord on arenenud. Kui pikaks see piirang tegelikult kehtima jääb, seda me täna ei oska öelda," tõdes Nõgene.

Eesti saatkonna asejuht Helsingis selgitas, et Soome on otsustanud kehtestada lisaks riigisisestele meetmetele ka tugevama kontrolli piiridel selleks, et oma tervishoiusüsteemi toimimine tagada.

Kõigi eestlaste jaoks, kes Soome reisivad ja kel puudub seal alaline elamisluba või kodakondsus, tähendab see iga kord riiki sisenedes vajalikku negatiivset testitulemust.

Kuigi Soome sisenemine läheb inimestele senisest kallimaks maksma, leiab Eesti suursaatkond Soomes, et võrreldes kevadiste piirangutega on olukord parem. "Kui kevadel said Soome siseneda inimesed ainult vältimatutel põhjustel, ehk see pidi olema vältimatu või Soome ühiskonna seisukohast oluline töö või vältimatu perekondlik põhjus, siis praegusel juhul on võimalik ikkagi Soome siseneda, olles vaktsineeritud, olles haiguse läbipõdenud, pluss esitades negatiivse testitulemuse. Tingimused Soome sisenemiseks on küll kitsenenud, aga Soome on võimalik siseneda," ütles Elias.

Diplomaadi sõnul võivad piirangute tõttu ära jääda mitmed ühepäevased sõidud: "Aga kui keegi ikka tõesti tahab tulla näiteks Lapimaale suusatama, siis on see ju võimalik. See on lihtsalt natukene kallim, natukene ebamugavam, aga tegelikult on reisimine võimalik."

Samas ei ole praegu selge, et kui inimene läheb Helsingisse ja laevalt maha tuleb, siis kas seal pakutakse Soome riigi poolt tasuta testimist või mitte, tõdes Nõgene.

Testinõue hakkab kehtima 28. detsembrist ja kestab esialgu 16. jaanuarini. Kahe nädala pealt otsustab Soome valitsus, kas nõuet on vaja pikendada.