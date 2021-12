Kliimamuutused räsivad Lapimaa põhjapõtrade populatsiooni

"Karjadel on raskusi toidu hankimisega, sest talved algavad palju hiljem ning kevad ja suvi kestavad kauem," ütles Põhja-Soome karjakasvataja Anna Kristiina Ollila.

Temperatuur on Lapimaa piirkonnas soojenenud neli korda kiiremini, kui globaalne keskmine temperatuur. Selle tulemusena sajab talvel rohkem vihma, mis muudab sademed jääks ja raskendab põtradel toidu otsimist.

Ollila sõnul tuleb muutuva kliima tõttu pakkuda põtradele nüüd lisatoitu.

Samuti ei talu põhjapõdrad hästi kuumust. Nad on kohanenud äärmise külmaga, neil on kaks karvakihti, mis kaitsevad neid karmide miinus temperatuuride eest. Soojad ilmad toovad kaasa ka rohkem kahjureid, nagu sääsed.

Erakordsete ilmastikuolude tõttu suri 2019-2020. aasta talvel Lapimaal umbes 15 000 põhjapõtra, vahendas Yle.

USA geofüüsikute uuringute liidu 2018. aasta aruanne näitas, et metsikute põhjapõtrade populatsioon on viimase kahe aastakümne jooksul vähenenud peaaegu poole võrra, vahendas The Times.